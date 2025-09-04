Instalan medidores de equipaje más grandes en 235 aeropuertos de toda Europa

Todos los pasajeros de Ryanair podrán llevar desde este jueves un equipaje de mano superior al estándar establecido por la Unión Europea, de manera gratuita.

Según ha informado la aerolínea 'low cost', el nuevo equipaje de mano permitido (40 x 30 x 20 centímetros) será un 33% superior al establecido por la UE (40 x 30 x 15 cm).

Ryanair permite a cada pasajero llevar a bordo una pieza de equipaje de mano gratuita, pero ésta debe caber debajo del asiento del pasajero. Si los pasajeros desean viajar con una pieza de equipaje de mano adicional, pueden hacerlo adquiriendo el servicio 'Priority Boarding' de Ryanair.

Medidores de equipaje de mano más grandes

La aerolínea ha señalado además que ya ha completado la instalación de medidores de equipaje de mano más grandes en 235 aeropuertos de toda Europa.

"A partir de hoy, el nuevo equipaje de mano gratuito de Ryanair es un 33% más grande que el estándar establecido por la UE. Hemos modificado el tamaño de los medidores de equipaje en todos los aeropuertos para adaptarlos a este equipaje de mano gratuito más grande", ha apuntado Dara Brady, CMO de Ryanair.

Brady ha recordado además que los pasajeros también pueden solicitar la facturación de equipaje durante el proceso de reserva.

"Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes, pero cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque", ha añadido.