Representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025

La compaña desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia

Ryanair reducirá su capacidad para este invierno en España en un 16 % respecto a la misma temporada del año anterior lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.

La compaña desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá "una catástrofe turística" para la España regional, según el consejero delegado de Ryanair, Eddie Willson.

No obstante, la aerolínea crecerá en otros aeropuertos de mayor tamaño en España, aunque todavía no ha concretado dicho crecimiento y si éste compensará la reducción en los aeropuertos regionales.

Tasas aeroportuaria aplicadas por Aena

La compañía irlandesa reducirá su capacidad en un 41 % en los aeropuertos regionales (600.000 asientos) y en un 10 % en Canarias (400.000), debido a las tasas aeroportuaria aplicadas por Aena que Ryanair considera "excesivas y poco competitivas", ha detallado este miércoles Willson en una rueda de prensa.

Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir del próximo 1 de enero, a Tenerife Norte desde el inicio del invierno de 2025, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en verano (Valladolid y Jerez) y que permanecerán cerrados durante este invierno.

Además, la aerolínea reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales, destacando el de Zaragoza, donde el recorte es del 45 %; Santander, del 38 %, y Asturias, del 16 %, todos ellos ya afectados por el ajuste llevado a cabo por Ryanair en verano, a los que se suma ahora Vitoria, donde el recorte será del 2 % en esta temporada de invierno.

Este verano, Ryanair ha cesado sus operaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Valladolid y ha reducido su oferta en Vigo, en un 61 %, Santiago (-28 %), Zaragoza (-20 %), Asturias (-11 %) y Santander (-5 %).

En cuanto a Canarias, la 'low cost' cancelará 36 conexiones directas con la España regional y el archipiélago, donde además de el cierre de Tenerife Norte, se verán afectados vuelos desde Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.