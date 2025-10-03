Si haces horas extra en tu trabajo, así puedes saber qué tanto te compensa en tu nómina y el IRPF

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extra no pueden superar las 80 al año

La mitad de las horas extra se trabajan gratis

Trabajar más horas no siempre significa ganar más dinero. En España, las horas extraordinarias tienen límites legales, implicaciones fiscales y consecuencias en la cotización que conviene conocer antes de asumirlas como fórmula habitual para incrementar el salario. Entender bien cómo se computan, tributan y compensan puede marcar la diferencia entre una ganancia neta o una pérdida inadvertida.

Qué dice la ley: cuántas puedes hacer y cómo se pagan

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extra no pueden superar las 80 al año, salvo que se realicen por fuerza mayor (como un accidente o necesidad urgente de producción). Además, son voluntarias salvo pacto individual o colectivo y pueden compensarse económicamente o con descanso equivalente.

En cuanto a su retribución, el texto legal exige que se abonen como mínimo al mismo valor que la hora ordinaria. No obstante, muchos convenios colectivos establecen recargos adicionales que pueden oscilar entre el 25% y el 75%, especialmente cuando se realizan en festivos o en horario nocturno.

Existe otra opción: la compensación con tiempo de descanso extra. En este caso, se otorga al menos una hora de descanso por cada hora extra trabajada, aunque algunos convenios pueden mejorar esta proporción. Esta fórmula, además, no computa dentro del límite anual de 80 horas, lo que ofrece más flexibilidad al trabajador.

Sea cual sea la modalidad elegida, es obligatorio registrar las horas extra en el sistema de control horario implantado por la empresa. Debe constar con precisión el inicio, finalización y duración de la jornada diaria.

¿Cómo tributan? El papel del IRPF y la Seguridad Social

Desde 2022, las horas extra gozan de una ventaja fiscal considerable: están exentas de IRPF hasta un máximo de 8.037 euros anuales, lo que mejora notablemente su rentabilidad neta para el trabajador.

En cambio, sí cotizan a la Seguridad Social, pero de forma separada y con bases distintas según el tipo de hora. Importante: estas cotizaciones no se tienen en cuenta para calcular prestaciones como desempleo, incapacidad o pensión.

¿Cómo saber si realmente te compensa?

Para estimar la rentabilidad real de una hora extra, conviene seguir tres pasos:

Calcular tu hora ordinaria: divide tu salario bruto anual por las horas anuales trabajadas. Por ejemplo, con un sueldo bruto de 24.000 euros y una jornada anual de 1.800 horas, tu hora ordinaria vale 13,33€. Aplicar el recargo del convenio: si tu convenio establece un 50%, esa hora extra se pagaría a 20€. Considerar el impacto fiscal: si aún no has superado los 8.037€ en horas extra, ese ingreso no tributa IRPF. Por tanto, tu ganancia neta sería mucho mayor que la de una hora ordinaria, que sí tributa al tipo correspondiente.

En definitiva, si tus horas extra están bien retribuidas y exentas de IRPF, pueden suponer un ingreso neto interesante. Pero si ya has superado los límites o se compensan solo con descanso, su valor real puede diluirse.