El Gobierno, siguiendo directrices comunitarias, ha adelantado la actualización de productos y servicios de la cesta de la compra que sirven de base para calcular el IPC

El INE confirma que la inflación se mantuvo en el 2,3 % en febrero gracias a la bajada de la luz: en marzo se espera una "subida de los precios energéticos"

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho efectivo el cambio en la metodología para calcular Índice Precios del Consumo (IPC) con la salida o entrada de productos y servicios que componen la cesta de la compra en España. El cambio se debe a que la Unión Europea obliga a incorporar desde enero de 2026 en el IPC armonizado (IPCA) la nueva clasificación de consumo de Naciones Unidas.

El organismo estadístico actualiza cada cinco años la base sobre la que se asienta el IPC. El anterior cambio de base se produjo en 2022, por lo que el siguiente no tendría que entrar en vigor hasta 2027, sin embargo, Estadística lo ha adelantado un año.

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Los aguacates y los arándanos expulsan a las corbatas y las bufandas

La nueva clasificación de consumo consta de 13 grandes grupos en lugar de los 12 actuales e implica, básicamente, el cambio de algunos artículos o servicios de un grupo a otro. En concreto, el grupo 12, que actualmente se denomina otros bienes y servicios, se divide en dos grupos: seguros y servicios financieros (grupo 12), y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (grupo 13).

Además, el grupo 8 actual, comunicaciones, pasará a denominarse información y comunicaciones e incorporará, por ejemplo, ordenadores y tablets, que hasta ahora estaban en el grupo de ocio y cultura.

En general, el IPC se elabora con cerca de 210.000 precios de los cuales informan unos 29.000 establecimientos distribuidos en 177 municipios de todo el territorio nacional. La recogida de datos de 462 artículos se realiza de forma tradicional (mediante visita personal a los establecimientos en las fechas que corresponda), así como por teléfono y correo electrónico. Además, mediante medios automatizados (como 'scanner data' o 'web scrapping') se recogen datos de otros 493 artículos. En determinados artículos tarifados se obtiene información de las publicaciones oficiales correspondientes.

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En esta ocasión, los cambios tratan de adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo de forma que desaparecen artículos como corbatas, gorros o bufandas y se incorporan las bebidas energéticas. las vegetales o las comidas preparadas. También se incorporan los arándanos y los aguacates o entran categorías como las autocaravanas y los remolques en un sistema en el que se ponderan más los servicios que los bienes.