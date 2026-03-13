Blanca Agost 13 MAR 2026 - 17:51h.

Un depósito de 50 litros de gasolina cuesta hoy 84 euros, 10 euros más que cuando comenzaran los bombardeos.

Llenar el depósito de gasoil cuesta 90 euros: 18 euros y medio más que al inicio de la guerra

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El precio de los combustibles sigue imparable. Un depósito de 50 litros de gasolina cuesta hoy 84 euros, 10 euros más que cuando comenzaran los bombardeos. Más ha subido el gasoil. 90 euros cuesta hoy llenar el depósito. Son 18 euros y medio más.

El precio promedio del litro de diésel se ha disparado un 26,5% en lo que va de mes de marzo, desde que el pasado 28 de febrero estalló el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha desatado una escalada en el precio del barril de crudo, mientras que el de gasolina se ha incrementado un 14,17% en el mismo periodo, según datos recopilados en la Península y Baleares de la herramienta lanzada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para monitorizar la evolución de los precios de los carburantes.

En concreto, el pasado 28 de febrero el precio medio del litro de gasóleo A en la Península Ibérica se situaba en los 1,45 euros y se ha ido incrementando día a día hasta tocar este viernes los 1,834 euros de promedio. En el caso de la gasolina 95 su precio medio para un litro el 28 de febrero era de 1,496 euros, habiendo así escalado hasta este viernes hasta los 1,708 euros.

De esta manera, el diésel ha llevado a cabo un 'sorpasso' que no se veía desde la guerra de Ucrania en 2022 y, tradicionalmente más barato que la gasolina debido a su menor carga impositiva, ahora es más de un 7% más caro.

Este mayor repunte en el precio del gasoil frente a la gasolina se debe, principalmente, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, ya que el Viejo Continente cuenta con un déficit de este combustible que, además, es surtido, en gran parte, por Oriente Próximo.

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En 2025, los precios de la gasolina (1,504 euros/litro) y el gasóleo A (1,434 euro/litro) bajaron respecto a 2024. Sin embargo, desde el 28 de febrero, el guion ha cambiado bruscamente, debido a la guerra en Oriente Próximo y a que el precio del Brent está disparado.

La CNMC venía publicando información actualizada sobre precios de electricidad, gas o carburantes, aunque, en un momento de especial sensibilidad en los precios, y con el fin de reforzar la transparencia y facilitar a los consumidores un mejor acceso a la información sobre los precios y márgenes, se ha incrementado esa publicación a una frecuencia semanal, concretamente para carburantes.

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Según los datos del comparador del regulador, que llevará a cabo una actualización de los mismos el miércoles de cada semana, por operadores -con más de una decena de estaciones de servicio-, la media más baja en la Península para el precio del litro de diésel en lo que va de mes de marzo es para Tamoil, con 1,558 euros; seguida de Ballenoil, la 'low cost' de Moeve, con 1,585 euros; y los independientes, con 1,629 euros. Dentro de los grandes grupos, en el caso de Disa el precio medio del litro de gasóleo se sitúa en lo que va de marzo en los 1,666 euros; en Galp es de 1,668 euros; para las de BP, de 1,722 euros; para las de Repsol, de 1,73 euros; y para las de Moeve, de 1,736 euros.

En lo que respecta a la gasolina 95, Tamoil también ha ofrecido el mejor precio medio en lo que va de mes, con 1,522 euros el litro, seguido de Ballenoil, con 1,542 euros, y las independientes, con 1,576 euros. De los grandes grupos, las de Galp han dado un precio medio en estos primeros 13 días de marzo de 1,611 euros por litro de gasolina; las de Disa, de 1,62 euros; las de Repsol, de 1,66 euros; las de BP, de 1,66 euros; y las de Moeve, de 1,664 euros.

Por provincias, en lo que va de marzo, el precio medio del diésel oscila desde los 1,631 euros, 1,647 euros o 1,655 euros que ha marcado en Lleida, Tarragona y Zaragoza, respectivamente, las tres más baratas, frente a los 1,704 euros y 1,752 euros de Ourense y Baleares, las dos más caras.

Para la gasolina 95, los menores precios medios en estos 13 días de marzo se han registrado en Valladolid, Lleida y Cádiz, con 1,590 euros, 1,593 euros y 1,604 euros, respectivamente. Los más caros se han dado nuevamente en Baleares, con 1,687 euros, y Ávila, con 1,651 euros.

España sigue siendo uno de los países europeos más baratos para repostar

Aun así, España sigue siendo uno de los países europeos más baratos para repostar. Si nos centramos en la gasolina y comparamos el precio con otras grandes economías vemos que es más barata aunque somos junto a Alemania el país donde más ha subido el precio. Ha subido incluso por encima de la media de la eurozona.

En Alemania el litro cuesta 2,07 euros, un 9,90% más. En España, 1,60 euros el litro, una subida del 7,6%. En italia, el litro cuesta ya 1,74 euros, pero la subida ha sido menor, del 4,48%, mientras que en Francia la subida ha sido del 4,8% hasta 1,84 euros el litro. La media de la eurozona es de 1,83 euros el litro, con una subida del 6,72% de media.

Pese a todo sigue siendo el petróleo lo que mantiene la tensión en los mercados energéticos a pesar de las medidas puestas en marcha para tratar de aliviar los precios. La última, es el levantamiento de Estados Unidos de las sanciones al petróleo ruso, que no ha tenido de momento un efecto significativo en el precio del barril que sigue en el entorno de los 100 dólares. No se ha movido de ese nivel ni con el anuncio de la mayor liberación de reservas de crudo de la historia, el miércoles, ni con las amenazas de ayer del nuevo lider iraní.

Hay gasolineras en nuestro país donde el diésel ya está por encima de los dos euros, informa Ángeles Martínez. Los números asustan al acercarse al surtidor. Llenar el depósito es un gasto extra que tiene consecuencias y afecta a un gran número sectores.

El petróleo está más caro, el plástico más caro. Y eso afecta también a los invernaderos de Sevilla después de sufrir la DANA. Y afectará a todo lo que lleve plástico como las anillas del baño, por ejemplo.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca), por su parte, ha solicitado al Gobierno medidas urgentes ante el "fuerte incremento" del precio del combustible, que está llevando a parte de la flota pesquera española a operar con pérdidas y coloca a algunos buques "al límite" de su actividad.