El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes 13 de marzo los datos adelantados hace dos semanas, que reflejan la estabilidad respecto a enero de la tasa de inflación interanual, a la espera de que el dato de marzo ya recoja el impacto en precios de la guerra de Irán.

Cifras de inflación muy elevadas

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles, se situó en el 2,7 %, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio.

Los datos del IPC de febrero aún no están afectados por la subida de los precios energéticos derivada de la guerra en Irán, pero sí lo estarán los del mes de marzo, tal y como ha señalado este mismo viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

"Tenemos una inflación en el mes de febrero del entorno del 2,3%. Veremos cómo termina el mes de marzo, que se verá afectada por esta subida de los precios energéticos", ha declarado el ministro.

Los precios suben un 0,4% en tasa mensual

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Este repunte fue resultado del encarecimiento de restaurantes y servicios de alojamiento en un 0,9%, de la subida del transporte en un 0,8% por el alza de los precios de los combustibles para vehículos personales, y de los alimentos en un 0,6% por el mayor coste de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

En concreto, lo que más subió de precio en febrero respecto al mes anterior fueron las bayas frescas (+51,4%), el alquiler de vehículos (+21,6%) y las legumbres (+12%), mientras que lo que más bajó fue el transporte aéreo (-11,6%), seguido de la ropa de bebé (-2,6%) y la luz (-2,4%).

Madrid y Comunidad Valenciana presentan más inflación

Al finalizar febrero, las 17 comunidades autónomas presentaban tasas positivas de IPC, todas ellas por encima o igualando el objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

Las comunidades con las tasas más elevadas de inflación a cierre del segundo mes del año fueron Madrid (2,9%), Comunidad Valenciana (2,6%), y Aragón, Cantabria y País Vasco (2,4% en las tres regiones).

Por contra, las tasas interanuales más moderadas de inflación se registraron en Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas ellas con una tasa del 2%.