Cada localidad aplica sus tasas y bonificaciones, con lo que hay que estar atento a las ordenanzas

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Hay dos recibos que en 2026 están golpeando con especial dureza el presupuesto de los hogares españoles: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la nueva tasa de recogida de residuos. El primero lleva décadas siendo el tributo local más odiado de España. El segundo es una novedad de carácter obligatorio que ha aterrizado en los recibos de millones de ciudadanos como consecuencia directa de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.

Desde el 10 de abril de 2025, todos los ayuntamientos españoles con más de 5.000 habitantes deben aplicar obligatoriamente esta nueva tasa municipal de recogida y tratamiento de residuos urbanos. La ley también contempla que los ayuntamientos puedan adaptar la tasa a las características de su población con herramientas como ayudas, subvenciones o reducciones para personas o familias vulnerables. Lo que muchos desconocen es que la palabra "puedan" es decisiva: no es obligatorio establecer esas bonificaciones, pero las principales capitales de provincia las han activado. Y en la mayoría de los casos, hay que pedirlas.

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El marco normativo: cuánto cuesta la basura y el IBI

La cuota de la tasa de basura por ayuntamientos es distinta porque también lo es la forma de calcular la cantidad. La ley de residuos no define una fórmula única para fijar el coste de la recogida de las basuras domiciliarias. Algunos ayuntamientos calculan la cuota combinando criterios como el valor catastral de la vivienda, el número de personas empadronadas en ella o incluso indicadores de cuánta basura genera cada actividad económica.

En Madrid capital, la tasa de gestión de residuos ronda una media de unos 141 euros al año por hogar. En Barcelona, los hogares pagaban entre 27 y 51 euros al año a través de la factura del agua. La disparidad es extrema, como también lo son las bonificaciones.

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Madrid capital

El sistema madrileño tiene dos capas bien diferenciadas. En el IBI, el Ayuntamiento de Madrid aplica bonificaciones de hasta el 90% para familias numerosas en función del valor catastral del inmueble, una medida que beneficiará a más de 34.500 familias numerosas y que el consistorio está aplicando de oficio a todas ellas. Con esta bonificación, las familias numerosas se ahorrarán 17 millones de euros en 2025.

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En la tasa de residuos, el sistema es más estratificado: la nueva tasa incluye una reducción en la cuota a las familias numerosas similar a la que existe en el IBI, que tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y la categoría del título de familia numerosa. Para los hogares más vulnerables, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid quedan exentos del pago por completo.

Muchas bonificaciones, aunque no todas, son de petición rogada, lo que significa que se las debe solicitar expresamente antes de que finalice el año para que sean efectivas en el ejercicio siguiente.

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Zaragoza

Zaragoza combina el tipo impositivo más bajo posible con un sistema de bonificaciones por renta que resulta especialmente generoso en la tasa de residuos. Así, Zaragoza contará por segundo año consecutivo con el tipo general más bajo de las grandes ciudades de España en el IBI, el mínimo que permite la Ley de Haciendas Locales, el 0,4%.

Además, las familias de hasta cuatro miembros con ingresos inferiores a 16.900 euros seguirán contando con una bonificación del 100% en el recibo de la tasa de residuos, por lo que pagarán cero euros. Los hogares de hasta cinco miembros con ingresos inferiores a 22.000 euros mantienen la bonificación del 50%.

En el IBI, el sistema de protección por renta también se activa. De esta manera, para las familias con ingresos inferiores a 16.900 euros, la bonificación será del 73%; los hogares con ingresos inferiores a 22.000 euros seguirán contando con una bonificación del 50%.

Sevilla

Sevilla ha incorporado por primera vez en su historia reducciones específicas para vulnerabilidad en la tasa de residuos. Se introducen por primera vez reducciones en la cuota dirigidas a unidades familiares en situación de riesgo de exclusión o vulnerabilidad social, que serán del 25%, 50%, 75% o 100%, según los casos. El delegado de Hacienda ha afirmado que "para intentar paliar los trastornos de este nuevo cálculo de la tasa, hemos introducido, por primera vez en la historia, reducciones en la cuota de la tasa de basuras para las familias más vulnerables". En el IBI, la capital hispalense ha aprobado además una rebaja del 1% del tipo general para todos los contribuyentes.

Valencia

En Valencia la bonificación del 30% en la tasa de residuos para familias numerosas existe pero no se aplica de oficio. El plazo para pedir beneficios fiscales en la tasa de residuos está ampliado hasta el 31 de mayo de 2026 para los ejercicios 2025 y 2026. La recomendación es comprobar si ya se ha aplicado de oficio y, si no aparece la reducción, presentar solicitud antes de esa fecha.

Barcelona

Barcelona opera con un modelo diferente: la tasa va ligada al consumo de agua. Según la ordenanza fiscal oficial del Ajuntament de Barcelona, quedan exentas del pago las personas titulares de contratos de suministro domiciliario de agua potable que se encuentren en situación de exclusión residencial, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, siempre que los servicios municipales competentes emitan el informe acreditativo de la situación.

El área metropolitana, a su vez, contempla una bonificación del 50% de la cuota para contribuyentes de 60 años o más que acrediten ser pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad percibiendo la pensión mínima, o que pertenezcan a una unidad familiar en que todos los miembros estén en situación de desempleo.

Es decir, las bonificaciones existen, son sustanciales y en la mayoría de los casos no llegan solas. La primera acción es consultar la ordenanza fiscal del ayuntamiento de residencia antes de que venza el plazo de solicitud.