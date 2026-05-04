Si tienes un accidente grave, tu móvil llama por ti: este es el consejo de la Policía para salvar tu vida

Si tienes un dispositivo Apple, tu móvil puede pedir ayuda por ti en caso de accidente o caída grave

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El teléfono que llevas en el bolsillo puede ser la diferencia entre que alguien llegue a socorrerte o que nadie llegue a saber que necesitas ayuda. La Policía Nacional lleva meses insistiendo en que los smartphones modernos esconden dos funciones de seguridad que la mayoría de usuarios desconoce, y no tienen activadas, a pesar de que podrían salvarles la vida en caso de accidente.

La Policía Nacional ya avisa que "Tu móvil puede pedir ayuda por ti en caso de accidente o caída grave.” Para después dar instrucciones concretas de cómo activar esta función para que llame directamente a emergencias.

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Los pasos son los siguientes:

Si tienes un iPhone , entra en 'Ajustes', pulsa 'Emergencia SOS' y activa 'Llamar tras un accidente grave'.

, entra en 'Ajustes', pulsa 'Emergencia SOS' y activa 'Llamar tras un accidente grave'. Si usas Android, no existe esta opción todavía. Lo más parecido sería la aplicación Emergencias, que permite tomar ciertas precauciones en caso de que necesites ayuda.

Esta función permite detectar un accidente de coche grave y llamar automáticamente a emergencias si no respondes. Configurar esto solo te llevará unos segundos, pero puede salvar tu vida o la de alguien cercano.

Cómo funciona la detección de accidentes

No se trata de magia. Apple ha desarrollado un sistema específico de Detección de Accidentes para iPhone y Apple Watch que utiliza el acelerómetro de alta fuerza G, el giroscopio, el micrófono, el barómetro y el GPS para identificar patrones propios de un accidente de coche grave. Analiza cambios bruscos de velocidad, variaciones repentinas de presión que pueden indicar el despliegue de airbags, niveles de sonido elevados característicos de una colisión y la trayectoria del vehículo antes del impacto.

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Cuando los sensores detectan un patrón compatible con un choque, el iPhone procede a mostrar un aviso e iniciará una llamada de emergencia automáticamente después de 20 segundos, a menos que lo canceles. Si no respondes, el iPhone reproducirá un mensaje de audio para los servicios de emergencia, haciéndoles saber que has sufrido un accidente de coche y dándoles las coordenadas de latitud y longitud con un radio de búsqueda aproximada.

Esta función está disponible en iPhone 14 o versiones posteriores con iOS 16 o versiones posteriores, y en Apple Watch Series 8 o versiones posteriores con watchOS 9 o versiones posteriores. En los modelos compatibles, la Detección de Accidentes está activada de forma predeterminada.

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El caso que demostró su eficacia en España

Este sistema ha demostrado su practicidad recientemente. En marzo de 2025 quedó acreditado con un accidente real. El aviso del siniestro llegó a los servicios de emergencia a través de un teléfono de la marca iPhone de uno de los ocupantes del coche, que envió una alerta automática al 112 tras detectar el impacto.

Al intentar contactar con los ocupantes, no se obtuvo respuesta, lo que activó un operativo de rescate inmediato por parte del servicio 112 Cantabria. Cuatro jóvenes madrileños habían caído por una ladera de unos 200 metros en el puerto de Lunada, una carretera sin testigos en plena noche. La notificación automática permitió una rápida movilización de los servicios de emergencia, que llegaron al lugar antes de que ningún testigo diera aviso.

Tu ficha médica visible sin desbloquear el teléfono

La Policía Nacional también ha compartido otra precaución en caso de accidente. Afirman que “Si has tenido un accidente y estás inconsciente, tu móvil puede darnos información muy importante." Sobre todo porque es habitual que los agentes sean "los primeros en llegar cuando una persona está herida o hay una situación de emergencia." Poder consultar la ficha muestra información médica relevante que puede ahorrar un tiempo más que valioso en situaciones de emergencia.

Esta ficha es accesible sin código. El acceso a esta información no requiere conocer el código de desbloqueo o patrón del teléfono. Desde la pantalla de bloqueo, los profesionales sanitarios o agentes de seguridad pueden pulsar el botón de emergencia y acceder directamente a los datos médicos que el usuario haya configurado previamente.

Las instrucciones son las mismas en los dos sistemas operativos: en Android, en móviles Samsung o Google Pixel se hace desde 'Ajustes' > 'Seguridad y emergencias' > 'Información médica'. En iPhone, la configuración se realiza a través de la App Salud, entrando en la sección de Ficha médica y activando la opción "mostrar con pantalla bloqueada."