Estos descuentos se aplicarán en los viajes que se realicen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026

Bonos transporte casi secretos: descuentos municipales que existen y que mucha gente no solicita

Compartir







Los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán viajar este verano con descuentos de hasta el 90% en transporte público tanto por España como por Europa. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado las rebajas que se aplicarán en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail.

Estos descuentos se aplicarán en los viajes que se realicen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Para obtenerlos, tan solo se necesitan seguir unos sencillos pasos y cumplir unos requisitos que el Ministerio de Transportes ha detallado en su página web.

PUEDE INTERESARTE Descuentos que se mantienen en el transporte público en 2026

¿Cuáles son los requisitos?

Para conseguir los descuentos de hasta el 90% en el transporte público, tanto para viajar por España como por Europa, los jóvenes tendrán que cumplir tres requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

Tener nacionalidad española.

Extranjeros con residencia legal en España.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno prorroga las ayudas al transporte durante 2026 y lanza el abono único de Cercanías, Media Distancia y autobuses regionales

¿Cómo se consiguen esos descuentos?

Muy fácil. Para ser beneficiario debes registrarte, o en su caso al menor, en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 24 horas antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad. Después, te enviarán un código que se debe de proporcionar a la empresa operadora a la hora de comprar el billete para aplicar el descuento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las empresas pondrán en marcha la venta de los billetes con descuentos conforme se vayan adaptando sus sistemas. Pero puedes acceder a las páginas web y canales habituales de los operadores para ver más información.

¿Qué tipo de descuento hay?

Los jóvenes podrán disfrutar de un descuento de hasta el 90% en trenes media distancia convencional, trenes de ancho métrico y líneas de autobús estatales. Y un 50% en alta velocidad, trenes larga distancia convencional e Interrail.