Las ayudas para viajar este verano si tienes menos de 30 años: hasta 50% de descuento en trenes de larga y alta velocidad e Interrail
Estos descuentos se aplicarán en los viajes que se realicen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026
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Los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán viajar este verano con descuentos de hasta el 90% en transporte público tanto por España como por Europa. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado las rebajas que se aplicarán en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail.
Estos descuentos se aplicarán en los viajes que se realicen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Para obtenerlos, tan solo se necesitan seguir unos sencillos pasos y cumplir unos requisitos que el Ministerio de Transportes ha detallado en su página web.
¿Cuáles son los requisitos?
Para conseguir los descuentos de hasta el 90% en el transporte público, tanto para viajar por España como por Europa, los jóvenes tendrán que cumplir tres requisitos:
- Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.
- Tener nacionalidad española.
- Extranjeros con residencia legal en España.
¿Cómo se consiguen esos descuentos?
Muy fácil. Para ser beneficiario debes registrarte, o en su caso al menor, en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 24 horas antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad. Después, te enviarán un código que se debe de proporcionar a la empresa operadora a la hora de comprar el billete para aplicar el descuento.
Las empresas pondrán en marcha la venta de los billetes con descuentos conforme se vayan adaptando sus sistemas. Pero puedes acceder a las páginas web y canales habituales de los operadores para ver más información.
¿Qué tipo de descuento hay?
Los jóvenes podrán disfrutar de un descuento de hasta el 90% en trenes media distancia convencional, trenes de ancho métrico y líneas de autobús estatales. Y un 50% en alta velocidad, trenes larga distancia convencional e Interrail.