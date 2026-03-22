Marta Egea 22 MAR 2026 - 10:00h.

Muchos ayuntamiento y comunidades autónomas ofrecen bonos de transporte y ayudas específicas que pueden supone un importante ahorro económico

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MadridEl precio del transporte público se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchas familias españolas, sobre todo desde el aumento del coste de vida en los últimos años. No obstante, mientras muchos ciudadanos se quejan del precio de los abonos, existe una realidad que pocos conocen: muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y administraciones públicas, ofrecen descuentos, ayudas y bonos especiales que no siempre se solicitan, bien por desconocimiento o por lo compleja que es su solicitud por temas burocráticos.

No se trata solo de los descuentos estatales más conocidos como pueden ser las rebajas en Cercanías o Media Distancia, sino de un mosaico de ayudas locales que pueden suponer ahorros importantes en el día a día.

Descuentos generalizados pero poco conocidos

Desde 2022, España ha impulsado políticas de bonificación del transporte público con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y aliviar la economía doméstica. Estas medidas incluyen descuentos de mínimo el 30% en transporte urbano y metropolitano cofinanciados por el Estado y las comunidades autónomas, además de ayudas específicas para determinados colectivos.

En 2026 continúan las rebajas del 50% en abonos de transporte para jóvenes y tarifas reducidas en servicios ferroviarios y autobuses estatales. Por un lado, está el Abono Joven Nacional que está dirigido para usuarios de entre 14 y 30 años, quienes podrán viajar por toda España con un abono mensual de 10 euros para Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Sin embargo, más allá de estas medidas generales, existen bonificaciones municipales que suelen pasar muy desapercibidas.

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Descuentos para jóvenes más allá del abono clásico

El abono joven es posiblemente uno de los ejemplos más claros de ayudas que están infrautilizadas. En la Comunidad de Madrid, los usuarios pueden viajar por toda la región por un precio muy reducido hasta los 26 años, con tarifas especiales diseñadas para fomentar el uso del transporte público desde edades muy tempranas.

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En Andalucía, la Tarjeta Joven permite descuentos que pueden llegar al 50% o incluso el 100% en casos de familias numerosas de categoría especial. El problema es que muchos jóvenes desconocen que estas ayudas requieren solicitud previa o registro específico, lo que hace que pocos lo puedan utilizar.

Ayudas para desempleados y personas en formación

Otro grupo que puede beneficiarse de bonos poco conocidos es el de personas desempleadas. En algunas comunidades autónomas se pueden encontrar subvenciones para cubrir gastos de transporte cuando el usuario está realizando cursos de formación profesional o programas de empleo.

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En la Comunidad de Madrid se puede encontrar una ayuda destinada a personas desempleadas inscritas en cursos presenciales de más de 100 horas, siempre que estén registradas como demandantes de empleo y cumplan determinados requisitos.

Bonificaciones por discapacidad y movilidad reducida

Las personas que tengan discapacidad también pueden tener acceso a ayudas específicas para transporte, aunque muchas veces no se conocen bien. De hecho, hay una prestación económica mensual destinada a personas con movilidad reducida que tienen dificultades para utilizar el transporte público. Estas ayudas se van actualizando cada año.

Además, muchos sistemas de transporte público ofrecen descuentos adicionales para usuarios con discapacidad reconocida o para familias numerosas con reducciones que pueden llegar a alcanzar el 50%.

Transporte gratuito o reducido para menores

Otra de las medidas más extendidas en España es la gratuidad o reducción del transporte para menores. Algunas ciudades han ampliado la edad del acceso gratuito hasta los 14 o 15 años con tarjetas municipales específicas. En Zaragoza, se han aplicado medidas de gratuidad para población infantil hasta los 15 años mediante la tarjeta ciudadana, ampliando beneficios previos que sólo cubrían a menores más pequeños.

Bonos sociales y ayudas económicas indirectas

Además de los descuentos directos, también se pueden encontrar ayudas económicas relacionadas con el transporte que pueden considerarse “bonos indirectos”. Algunas prestaciones sociales incluyen cantidades destinadas a cubrir gastos de desplazamiento, especialmente en casos de vulnerabilidad económica o discapacidad. Los requisitos para pedirlas suelen incluir acreditar ingresos, residencia legal o necesidad económica lo que puede añadir complejidad al proceso de solicitud.

¿Por qué muchos ciudadanos no llegan a solicitar estas ayudas?

Existen diversos motivos que explican la infrautilización de estos bonos de transporte. La primera razón es la falta de información, muchas de estas ayudas se publican en portales institucionales poco accesibles para cualquier ciudadano medio. Los procesos burocráticos son muy complejos: formularios, certificados y plazos que se solicitan pueden desanimar al ciudadano a poder aprovechar esos beneficios.

Por otro lado, el desconocimiento de requisitos hace que muchos usuarios creen que no cumplen condiciones cuando en realidad sí que podrían acceder a ella. Para saber si se puede tener derecho a un bono, una de las recomendaciones más útil es consultar la web del ayuntamiento o comunidad autónoma, los consorcios de transporte metropolitanos, servicios sociales municipales e incluso, oficinas de empleo. En ciertos casos con cumplir los requisitos básicos de edad, situación laboral o residencia es suficiente para acceder a descuentos importantes.