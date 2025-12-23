El Gobierno amplía los descuentos al transporte en 2026 y estrena un abono único de 60 euros para trenes y autobuses

¿Qué incluye el billete único que ofrece el gobierno por 60 euros al mes? Se necesitan a las comunidades para incluir metro

En medio de las polémicas que le acechan, el Gobierno despide el año anunciando ayudas al transporte. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la prórroga de los descuentos ya existentes y lanza el abono único de 60 euros mensuales para Cercanías, Media Distancia y autobuses regionales (30 euros para menores de 26 años).

El nuevo abono único de transportes ("un compromiso muy claro con la movilidad sostenible y accesible", como indicó el ministro Óscar Puente), necesitará de las comunidades para incluir Metro, tranvía y autobuses metropolitanos. "Desde el Gobierno de España vamos a animar claramente a esa adhesión", precisó Puente.

No obstante, ese futuro podría entrar en vía muerta con algunas autonomías. "No aporta absolutamente nada nuevo, que no ha sido dialogado y consensuado con las comunidades autónomas", comentó al respecto Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Una ayuda que agradece la ciudadanía: "Te ahorra un dinero"

Lo que sí comparten, como decíamos, son los descuentos al transporte público, y los mantendrán hasta junio del año que viene. La ciudadanía lo tiene claro: "En una ciudad tan grande como Madrid, eso hace falta mucho"; "Bastante bien para los jóvenes que no tenga mucho dinero"; "Sale muchísimo mejor de precio y te sirve para todo". El abono único de transportes permitirá viajar por todo el país con una tarifa plana mensual.

Es ideal para Elena, que ya ha vuelto a sacar su abono del tren: "Yo trabajo en el aeropuerto, voy y vengo todos los días. Y la verdad que te ahorra un dinero". También lo es para Nuria, que podrá utilizar también los autobuses, más baratos: "Al final, si lo usas todos los días, sale súper caro si no tienes un abono". "Todas las ayudas y todo lo que nos den por mi parte, bien", sentencia otra joven. Todos quieren viajar con menos agobio económico.