Descuentos que se mantienen en el transporte público en 2026
El Congreso ha convalidado el real decreto ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, crea un abono único nacional y establece nuevos descuentos complementarios. Estas son las medidas que se mantienen:
- Abono nacional de transportes, que permite viajes ilimitados en autobuses estatales, trenes de Cercanías y de media distancia por 60 euros al mes (30 euros para menores de 26 años).
- Gratuidad hasta los 14 años en los autobuses estatales
- 40 % de descuento en el bono de diez viajes para autobuses estatales
- 50 % de descuento en el abono mensual de autobuses estatal y un 70 % para jóvenes de hasta 26 años
- Gratuidad hasta los 14 años en los transportes públicos de competencia autonómica y local
- Descuentos del 50 % para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20 % en el resto de abonos de transporte público de competencia autonómica y local
- Gratuidad del transporte público terrestre a los viajeros recurrentes en Canarias y Baleares
- Gratuidad de las Cercanías para viajeros recurrentes en Asturias y Cantabria
- Abono mensual de Renfe para Cercanías por 20 euros (10 euros para jóvenes) y gratuidad para menores de 14 años.
- Gratuidad para menores de 14 años en los trenes de media distancia y los Avant especiales
-Descuento del 40 % en los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes en los trenes de media distancia y los Avant especiales
- Bonificación del 50 % en el bono de diez viajes de los Avant generales
- Nuevo abono trimestral "Pase Vía" para los servicios Avant, que aplica más descuentos (desde el 45 % al 72 %) a medida que se viaja más.
- Sistema Cronos para Cercanías, con descuentos del 40 % a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno.
- Descuentos del 20 % en servicios de media distancia de la red de ancho métrico, que los iguala al resto de la red convencional.