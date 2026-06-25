Los pasajeros pueden subir al tren con hasta tres bultos que se consideren equipaje de mano

Iberia cambia la denominación del equipaje de mano desde este martes: el fin, que la reserva de vuelo sea más clara y sencilla

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Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina y con ello los viajes para desconectar de la rutina. Si viajamos en avión, la maleta de mano conlleva un recargo en el precio total del billete pero, ¿qué ocurre en Renfe? En los trenes la historia cambia un poco, ya que tiene una normativa diferente.

Los pasajeros pueden subir al tren con hasta tres bultos que se consideren equipaje de mano siempre que la suma de los tres no exceda los 25 kg de peso ni los 290 cm. de tamaño. Las dimensiones máximas permitidas son 85x55x35 cm. (alto–ancho–fondo).

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En el caso de viajar en el AVE Internacional entre España y Francia el equipaje de mano tiene las mismas condiciones, salvo que el etiquetaje del equipaje es obligatorio. Si se decide ir en un tren Avlo, la política es más restrictiva.

¿Qué puedo llevar en un tren Avlo?

Los viajeros llevan incluido en el precio de billete el siguiente equipaje:

Un equipaje de mano (bolso, mochila, etc.) de dimensiones máximas : 36x27x25 cm , sin límite de peso

: , sin límite de peso Una maleta de cabina de dimensiones máximas: 55x35x25 cm, sin límite de peso

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Si necesitas añadir un equipaje adicional de dimensiones más grandes -con un máximo de 85x60x35 centímetros o que no exceda los 180 en total- se puede hacer en el momento de la compra pagando 10 euros más. También se puede hacer después de obtener el viaje e incluso 30 minutos antes de la salida del tren en cualquiera de los canales de venta por 15 euros.

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¿Qué se considera como equipaje de mano?

Renfe específica qué considera como equipaje de mano para evitar situaciones indeseadas antes de comenzar el viaje.

Maletas , bolsos de mano, mochilas, maletines portaordenadores y similares

, bolsos de mano, mochilas, maletines portaordenadores y similares Sillas y coches portabebés , siempre que vayan plegados.

y , siempre que vayan plegados. Instrumentos musicales , transportados en su funda, que no superen las dimensiones 30x120x38 cm. (ancho-largo-fondo).

, transportados en su funda, que no superen las dimensiones 30x120x38 cm. (ancho-largo-fondo). Todas las bicicletas y patinetes (patinetes no eléctricos) plegados dentro de una funda se consideran equipaje de mano siempre que sus dimensiones no sumen entre las tres más de 180 centímetros y por tanto serán admitidas sin coste en todos los servicios regulares de Renfe Viajeros. La política de transporte de bicicletas y patinetes sin plegar depende del tipo de tren en el que viajes.

Las condiciones de acceso y comercialización del Rodalies la determina la Generalitat de Catalunya y por lo tanto estas normales no son aplicables en este caso.