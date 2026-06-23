Iberia ha cambiado la denominación del equipaje de mano desde este martes 23 de junio sin aplicar nuevas condiciones

La nueva normativa de la Unión Europea sobre los costes extras del billete de avión: de la selección de asientos al pago por la maleta de mano

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Iberia cambia a partir de este martes, 23 de junio, la denominación de los diferentes equipajes de mano que los pasajeros subirán a bordo de sus aviones, con el fin de que la reserva de vuelo sea más clara y sencilla, sin aplicar nuevas condiciones.

Tal y como ha confirmado la aerolínea, el llamado accesorio personal, que incluye un bolso, mochila o maletín para el ordenador y que cabe bajo el asiento, pasa a denominarse "equipaje de mano personal".

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La maleta de mano

En el caso de la maleta, desde hoy es equipaje de hasta 10 kg para cabinas turista y turista premium, y equipaje de hasta 14 kg para cabina business.

Por tanto, estos cambios, que no afectan a las medidas ni a los pesos permitidos, son visibles ya en la compra de billetes a través de los canales directos, tanto en la web como en la aplicación móvil.

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La modificación llega tan solo unos días después de conocerse el último acuerdo de la UE con las aerolíneas. La Unión Europea ha cerrado un acuerdo político sobre la reforma de los derechos de pasajeros tras una década de bloqueo, según la cual se mantendrán los umbrales y tiempos que dan derecho a reclamar una compensación por retraso de un vuelo (entre 250 y 600 euros) y se impide a las aerolíneas cobrar a las familias o personas dependientes un sobrecoste por garantizar asientos juntos, si bien renuncia a proteger el derecho a embarcar con equipaje de mano sin pagar por ello.

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El apoyo de los Veintisiete ha salido adelante pese al voto en contra de España y Letonia y las abstenciones de Finlandia y Austria, según han indicado fuentes oficiales.

Entre las claves de la reforma figura conservar los umbrales de compensación por cancelación de vuelos que los Veintisiete intentaron relajar y la garantía de que a partir de tres horas de retraso el pasajero tendrá derecho a reclamar.

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Así las cosas, la reforma --que entrará en vigor doce meses después de que concluya su adopción-- establece una compensación de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intraUE o de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas.

También queda claro que los pasajeros podrán embarcar sin sobrecoste alguno con un bulto de mano que quepa bajo el asiento en el avión, pero renuncian a proteger el derecho a subir también sin pagar por ello con una maleta de mano en cabina, tal y como avala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

A cambio, el acuerdo establece la obligación de que el precio que se ofrezca al usuario incluya por defecto el coste de embarcar en cabina con una maleta de mano, en aras de la "transparencia", y quedará la opción para el viajero que viaje sin ella de optar a un descuento en el momento de la compra.