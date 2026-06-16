Sergio Delgado 16 JUN 2026 - 15:51h.

Tras más de una década de negociaciones, la EU ha aprobado una reforma de los derechos de los pasajeros que aclara si se puede cobrar el equipaje de mano en el transporte aéreo

La nueva normativa de la Unión Europea sobre los costes extras del billete de avión: de la selección de asientos al pago por la maleta de mano

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Ya hay sentencia europea en lo que al equipaje de mano en el transporte aéreo se refiere. Tras más de una década de negociaciones, la Unión Europea ha aprobado una reforma de los derechos de los pasajeros que aclara parte de la situación. Aunque, eso sí, no pone punto y final a todas las controversias.

La principal novedad es que Bruselas no ha establecido la gratuidad obligatoria de la maleta de mano que viaja en cabina.

Es decir, las compañías aéreas podrán seguir cobrando por este equipaje siempre que cumplan determinadas condiciones de transparencia en la comercialización de sus billetes.

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El equipaje de mano seguirá pudiendo tener un recargo

La cuestión más debatida de la nueva normativa afecta a la tradicional maleta tipo trolley que muchos viajeros utilizan para desplazamientos cortos.

La reforma europea no reconoce de forma expresa el derecho a transportar gratuitamente este equipaje en cabina. Por tanto, las aerolíneas mantendrán la posibilidad de incluirlo como un servicio adicional sujeto a pago.

No obstante, el nuevo marco introduce un cambio importante en la presentación de las tarifas: las compañías deberán mostrar inicialmente un precio que incluya la maleta de mano de cabina. A partir de ahí, podrán ofrecer tarifas más económicas para aquellos pasajeros que decidan viajar sin ella.

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En la práctica, esto supone que el modelo actual seguirá existiendo, aunque con mayores exigencias de transparencia para que el consumidor conozca exactamente qué está contratando.

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Lo que sí podrá llevarse sin pagar

Aunque la maleta de cabina no queda protegida como equipaje gratuito obligatorio, sí existe una garantía para los objetos personales.

Los pasajeros tendrán derecho a embarcar sin recargos con un bulto que pueda colocarse debajo del asiento delantero. En esta categoría suelen incluirse mochilas pequeñas, bolsos, fundas para ordenadores portátiles o artículos similares.

Esta medida busca establecer un mínimo común para todos los viajeros europeos y evitar situaciones en las que incluso los objetos personales estuvieran sujetos a suplementos adicionales.

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Cómo afectará al precio de los billetes

Uno de los principales interrogantes es el impacto que tendrá esta reforma sobre las tarifas aéreas.

Las aerolíneas podrán seguir ofreciendo billetes básicos sin maleta de cabina para quienes únicamente necesiten transportar un pequeño objeto personal. Paralelamente, deberán mostrar opciones que incluyan la maleta trolley dentro del precio ofertado.

Esto significa que los viajeros continuarán encontrando diferentes niveles tarifarios en función de los servicios contratados.

O lo que es lo mismo: para quienes viajan habitualmente con equipaje de cabina, la comparación entre tarifas será previsiblemente más sencilla. En cambio, quienes vuelen únicamente con una mochila o bolso pequeño seguirán teniendo acceso a opciones más económicas.

Otros cambios importantes para los pasajeros

Aunque el equipaje de mano es la gran protagonista (y más a puertas del verano), hay más cambios para los pasajeros.

Entre ellas destaca la prohibición de cobrar suplementos para que los menores se sienten junto a sus padres o acompañantes. También se refuerzan los derechos de las personas dependientes y de los viajeros que necesiten asistencia especial.

La normativa mantiene las compensaciones económicas por retrasos significativos y cancelaciones, con indemnizaciones que continúan oscilando entre los 250 y los 600 euros según la distancia del trayecto y las circunstancias del incidente.

Además, las aerolíneas estarán obligadas a mejorar la información facilitada a los pasajeros cuando se produzcan incidencias, responder a las reclamaciones en plazos concretos y comunicar con mayor claridad los procedimientos necesarios para solicitar compensaciones.

También se establecen nuevas obligaciones relacionadas con la asistencia durante largas esperas, incluyendo acceso a comida, alojamiento cuando sea necesario y determinadas facilidades de comunicación.

Cuándo entrarán en vigor las nuevas normas

La reforma, eso sí, todavía debe completar los últimos pasos institucionales antes de su aplicación definitiva.

Una vez publicada oficialmente, los Estados miembros dispondrán de un plazo aproximado de doce meses para adaptar sus sistemas y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Hasta entonces, seguirán aplicándose las normas actualmente vigentes. Cuando la nueva regulación entre plenamente en funcionamiento, los viajeros europeos contarán con un marco más uniforme, aunque el debate sobre la gratuidad de la maleta de mano probablemente, seguramente, durante años.