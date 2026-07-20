La alternativa al aire acondicionado que gana fuerza en 2026: consume menos y enfría igual

El climatizador evaporativo lleva años intentando hacerse un hueco en los hogares españoles y este verano parece que lo está consiguiendo

El mantenimiento que debes hacer a tu aire acondicionado antes del verano para no pagar de más

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El principio de funcionamiento de los climatizadores evaporativos tiene miles de años. El cuerpo humano lo usa cada vez que suda: cuando el agua se evapora, absorbe calor del entorno y lo refresca. De esta forma, este electrodoméstico aspira el aire caliente de la habitación, lo hace pasar por un filtro o panel empapado en agua y devuelve una corriente más fresca y ligeramente húmeda. Sin compresores, sin gases refrigerantes, sin unidad exterior que instalar en la fachada.

Lo que diferencia a este aparato del aire acondicionado

El aire acondicionado convencional funciona mediante un circuito cerrado con gas refrigerante que extrae el calor del interior y lo expulsa al exterior. Es enormemente eficaz pero exige instalación, una potencia de entre 1.000 y 3.000 vatios por hora de funcionamiento y un impacto importante en la factura de la luz.

El climatizador evaporativo opera a una potencia que oscila entre 30 y 75 vatios. La diferencia en consumo es abrumadora: un split en funcionamiento durante ocho horas puede consumir entre 8 y 24 kWh; un climatizador evaporativo en el mismo tiempo no llegaría a 0,6 kWh. A efectos de factura, la diferencia puede ser de decenas de euros al mes.

La OCU ha sido tajante al respecto: estos aparatos consumen muy poco en comparación con un aire acondicionado portátil convencional, con potencias que rondan a menudo los 80 W, y no requieren instalación ni permisos. Eso los hace especialmente atractivos para quienes viven en alquiler, en pisos donde las comunidades no permiten instalaciones exteriores o simplemente no quieren asumir el coste de un split.

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La condición que lo cambia todo

Aquí está el matiz que los anuncios no destacan con suficiente claridad. Los climatizadores evaporativos funcionan mediante el proceso de evaporación y, por tanto, son eficaces cuando el ambiente es muy cálido y seco. En esas condiciones pueden reducir la temperatura ambiente hasta 10 grados. Pero en zonas con mucha humedad ambiental, la eficacia disminuye drásticamente: si el aire ya está saturado de humedad, le cuesta evaporar más agua y la capacidad de enfriamiento baja de forma muy notable.

La propia OCU lo describe claramente: más que un aire acondicionado sin tubo, es un ventilador más sofisticado que refresca y humedece. No es un sustituto universal del split en todos los climas. Es una alternativa real y muy eficiente en zonas de España con clima continental o mediterráneo seco: la meseta central, Extremadura, Castilla, Aragón, gran parte de Andalucía interior, donde los veranos son secos y calurosos. En cambio, en la costa cantábrica o en zonas con alta humedad relativa, su rendimiento cae.

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Cómo se usa correctamente un climatizador evaporativo

La diferencia entre un climatizador evaporativo que funciona y uno que defrauda está en el modo de uso. A diferencia del aire acondicionado, que trabaja mejor con las ventanas cerradas, el climatizador evaporativo necesita que haya algo de ventilación en la habitación para que el aire húmedo que genera pueda salir y ser sustituido por aire fresco. Funciona mejor situado cerca de una ventana que permita el flujo de aire.

Además, el aparato puede potenciarse añadiendo bloques de hielo al depósito de agua. El mantenimiento se reduce a limpiar el filtro cada semana o dos semanas y vaciar el depósito periódicamente. Las marcas con mayor presencia activa en el mercado español en este segmento incluyen Cecotec, Taurus, Orbegozo y la propia Ufesa.

Para quién tiene sentido comprarlo este verano

No todo el mundo debería sustituir su aire acondicionado por un climatizador evaporativo. Quien vive en Barcelona o en Vigo, con humedad alta en verano, probablemente no obtendrá suficiente rendimiento como para prescindir de otra solución. Pero quien vive en Madrid, en Sevilla interior, en Zaragoza o en Toledo, que sufren veranos secos y calurosos, puede encontrar en este aparato una solución más que razonable para habitaciones individuales, despachos o dormitorios donde no se necesita el máximo rendimiento de un split.

También tiene mucho sentido para quienes quieren complementar el aire acondicionado: encender el climatizador en las habitaciones durante las horas de menor calor y reservar el split para las horas más extremas del día reduce el consumo total de forma significativa.

El climatizador evaporativo no es el sustituto perfecto del aire acondicionado. Pero para muchos hogares españoles, en muchas horas del día, es más que suficiente. Y cuesta mucho menos de usar.