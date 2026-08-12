¿Cuáles son todas las gafas para el eclipse retiradas del mercado por riesgo de lesiones?

Consumo de diversas comunidades autónomas ha ordenado la retirada de siete modelos de gafas homologadas para el eclipse ante el riesgo de lesiones oculares para los usuarios

Llega el día del histórico eclipse total de Sol: España, el mejor escenario para verlo

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Quedan horas para poder disfrutar del histórico eclipse total de Sol en España y autoridades de Consumo de diversas comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto de manos de los consumidores de siete modelos de gafas especiales para el eclipse por peligro de lesiones oculares.

Según publica la Red de Alerta Nacional del Ministerio de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, estas gafas son de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó.

Las gafas son demasiado opacas, por lo que los usuarios podrían tender a retirarlas exponiéndose a riesgo de lesiones

En la descripción del riesgo se explica que al colocárselas, el usuario solo ve oscuridad, por lo que la reacción previsible estando de cara al sol es retirarlas durante un instante para encuadrar la posición. Es en ese intervalo sin protección cuando los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar y se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

Estos son los siete modelos de gafas homologadas retirados del mercado:

Gafas de la marca Mó , de Multiópticas, modelo 2508-RS003: ha sido notificada por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear este martes 11 de agosto.

, de Multiópticas, modelo 2508-RS003: ha sido notificada por la este martes 11 de agosto. Gafas de la marca Lionstar , modelo LSP1: el producto fue notificado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid el pasado 5 de agosto, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.

, modelo LSP1: el producto fue notificado por la el pasado 5 de agosto, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones. Gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional : han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el pasado 3 de agosto.

: han sido incluidas por los responsables de en la red de alerta el pasado 3 de agosto. Gafas de la marca Pelispan: la orden de retirada del mercado se incluyó por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta .

la orden de retirada del mercado se incluyó por el . Gafas de la marca Homanaje , modelo QW-50Z1: también se han alertado en Galicia con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares.

, modelo QW-50Z1: también se han alertado en Galicia con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. Gafas de la marca Orro modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03): notificada por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja .

modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03): notificada por la . Gafas de la marca Opticalia: se incluyeron en la red de alerta por las autoridades del Gobierno de Aragón.

La importancia de protegerse para evitar lesiones oculares

Oftalmólogos siguen insistiendo en la importancia de protegerse ante este fenómeno astronómico utilizando gafas homologadas en las que debe figurar la norma internacional ISO 12312-2:2015. Esto indica que son específicas para la observación directa del Sol. También deben poseer el marcado CE y el nombre del fabricante, además de las instrucciones de uso y de conservación.

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Mirar el sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en cuestión de segundos, pues la luz concentrada hace un efecto lupa que puede provocar quemaduras en la parte posterior de la retina. Esto es lo que se conoce como retinopatía solar, una lesión que no produce dolor de inmediato, pero cuyos síntomas pueden aparecer pocas horas después o incluso pasadas 24 o 48 horas del eclipse.