Las gafas del eclipse se han agotado en todo tipo de comercios: farmacias, ópticas y establecimientos sin existencias

Retiran varios modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de provocar lesiones oculares

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Los expertos no paran de recordar la importancia de ponerse unas gafas adecuadas y homologadas para poder ver el eclipse y advierten del riesgo que supone para los ojos el echar un vistazo sin protección. Pero parece que las personas han hecho caso a las advertencias, porque la mayoría de ciudadanos ya tienen sus gafas.

El Gobierno de España y la Once han repartido 200.000 gafas, a lo que se suma las que han vendido las ópticas, farmacias y diferentes comercios. Pero muchos son los que se han esperado hasta el día de antes, es decir, hasta este martes. Los más rezagados son los que se han quedado sin ellas, porque casi todos los establecimientos han agotado las existencias.

Muchos de los que han sido entrevistados han confesado que pese a horas y kilómetros de búsquedas entre ópticas y farmacias, dicen que no han tenido la suerte de poder encontrar unas gafas en el último momento. Ni los puestos de la ONCE ni las farmacias pueden ofrecer este tipo de gafas.

Las recomendaciones de los expertos

Incluso los dueños de farmacias y de óptimas han confesado que no esperaban tener tal volumen de venta y mucho menos justo 24 horas antes de que se produzca el eclipse. Los expertos recuerdan que deben estar homologada: "Lo mejor no arriesgarse y si no tienes unas gafas homologadas, no usarlas".

Los expertos llevan semanas advirtiendo de los riesgos de mirar el eclipse de sol del próximo 12 de agosto sin proteger los ojos de forma adecuada. Las autoridades de defensa de los consumidores han ordenado la retirada de seis modelos de gafas vendidas para ver el eclipse solar que presentaban "irregularidades" que podrían provocar lesiones oculares.

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