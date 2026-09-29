Agencia EFE 29 SEP 2026 - 11:08h.

Estos valores se deben a la influencia al alza de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron en septiembre frente a la bajada en el mismo mes de 2025

Los grupos especiales que más subieron precios fueron los productos energéticos (21,6 %), los alimentos sin elaboración (5,8 %), y los servicios (3,9 %)

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El encarecimiento de los combustibles y de los paquetes turísticos han disparado la inflación hasta el 4,9 % en septiembre. Dentro de un contexto de shock energético, se trata de la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6 %, y seis décimas superior a la del mes de agosto.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, un mes en el que los grupos especiales que más subieron precios fueron los productos energéticos, un 21,6 %; los alimentos sin elaboración, un 5,8 %, y los servicios, un 3,9 %.

Estos valores se deben a la influencia al alza de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron en septiembre frente a la bajada en el mismo mes de 2025, y también los paquetes turísticos, cuyos precios descienden menos que el año pasado.

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Este mes, el descuento al diésel se amplió a veinte céntimos el litro y el de la gasolina bajó a cinco céntimos, tal y como estaba previsto en el plan de respuesta al conflicto de Irán puesto en marcha por el Gobierno y que está vigente hasta mañana.

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recuerda que el Gobierno ha aprobado ya dos paquetes de medidas desde el inicio de la guerra, el primero apenas 20 días después del estallido del conflicto y el segundo en el mes de junio.

Las mismas fuentes remarcan que gracias a estas medidas, la inflación ha llegado a moderarse hasta un punto en algunos meses y los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel, además de que el apoyo al campo y al transporte ha ayudado a contener el contagio al resto de precios, lo que técnicamente se denomina efectos de segunda ronda.

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La mayor parte de las medidas vence mañana, 30 de septiembre, por lo que se prevé que el Consejo de Ministros apruebe este martes un nuevo paquete, después de mantener reuniones con los agentes sociales y los sectores afectados.

La inflación subyacente aumenta dos décimas en comparación con el mes de agosto

En cuanto a la inflación subyacente, que no contabiliza los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto, la tasa de variación anual estimada aumenta dos décimas, hasta el 3,1 %, la más elevada en dos años y medio (desde marzo de 2024).

Respecto al mes de agosto, los precios de consumo subieron un 0,3 %, la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021. Además, encadena ocho meses con tasas positivas, desde enero de este año, cuando los precios bajaron un 0,4 %, según el INE.

En cuanto a los datos para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 5 % en septiembre, cuatro décimas más respecto al mes anterior, y la subyacente se situó en el 3,2 %, mientras que la variación mensual estimada es del 0,6 %.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de septiembre se publicarán el próximo 14 de octubre.