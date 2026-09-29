Qué hacer si te has visto afectado por el hackeo a Renfe: los datos comprometidos y las recomendaciones
El presidente de Renfe asegura que no se han visto comprometidos datos bancarios de los pasajeros o sus contraseñas
Entre sus recomendaciones, Renfe pide a los usuarios cambiar su contraseña de la cuenta de acceso
Renfe anunciaba hace unos días que había sufrido un incidente de ciberseguridad cuyo origen sitúa en los servidores del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, que habían sido atacados previamente, en los que los piratas pudieron obtener información "limitada" de usuarios, sobre todo nombres y direcciones de correo electrónico.
Según explicaba la ferroviaria pública en una nota, la investigación apunta a que los atacantes pudieron acceder a información limitada de usuarios, consistente principalmente en nombres y direcciones de correo electrónico.
Qué datos se han visto afectados
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado este lunes que en el ciberataque que el viernes pasado afectó a la compañía y a Adif no se han visto comprometidos datos bancarios de los pasajeros o sus contraseñas.
El presidente de Renfe ha explicado en la presentación de la nueva web de la compañía que tanto su actual como el nuevo sistema de venta cuentan con "las máximas medidas de ciberseguridad que hay hoy en día" y "con todos los estándares más elevados".
Ha recordado que la compañía, así como Adif, llevan "cerca de tres, cuatro semanas recibiendo ataques muy masivos e intensivos" a sus sistemas que han estado siendo repelidos durante todo este tiempo
"A día de hoy no tenemos ninguna constancia de que los datos más sensibles, como pueden ser los datos bancarios, estén comprometidos y pensamos que no lo han estado en ningún caso". "Sí sabemos que hay datos personales que tienen que ver con cuentas de correo electrónico, con nombres, con algún DNI asociado que sí han sido atacados y sí que han accedido a ellos", ha recordado.
Qué hacer en caso de haber sido víctima del ciberataque
Desde el portal de Renfe han lanzado una serie de recomendaciones a sus usuarios para extremar la precaución ante estos ciberataques. En particular, las recomendaciones son:
- No facilite contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas.
- Verificar cuidadosamente el remitente y la autenticidad de cualquier comunicación que afirme proceder de Renfe. Desconfíe especialmente de comunicaciones que incluyan referencias a viajes realizados, reservas, incidencias o supuestas compensaciones económicas, aunque aparenten proceder de entidades legítimas. Ante cualquier solicitud inesperada de información personal o económica, utilice canales oficiales para verificar su autenticidad antes de facilitar información o realizar actuaciones.
- Si dispone de una cuenta de usuario registrado, le recomendamos que, para mayor seguridad, cambie su contraseña a la mayor brevedad posible. Si utiliza la misma contraseña en otros servicios, le recomendamos modificarla también en dichos servicios.
- Manténgase atento a cualquier actividad inusual relacionada con sus cuentas o con sus datos personales y comunique inmediatamente cualquier incidencia que detecte a la entidad correspondiente.