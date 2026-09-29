El presidente de Renfe asegura que no se han visto comprometidos datos bancarios de los pasajeros o sus contraseñas

Entre sus recomendaciones, Renfe pide a los usuarios cambiar su contraseña de la cuenta de acceso

Compartir







Renfe anunciaba hace unos días que había sufrido un incidente de ciberseguridad cuyo origen sitúa en los servidores del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, que habían sido atacados previamente, en los que los piratas pudieron obtener información "limitada" de usuarios, sobre todo nombres y direcciones de correo electrónico.

Según explicaba la ferroviaria pública en una nota, la investigación apunta a que los atacantes pudieron acceder a información limitada de usuarios, consistente principalmente en nombres y direcciones de correo electrónico.

PUEDE INTERESARTE El sistema de IA de OpenAI habría accedido a portales oficiales del Gobierno de Estados Unidos sin autorización

Qué datos se han visto afectados

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado este lunes que en el ciberataque que el viernes pasado afectó a la compañía y a Adif no se han visto comprometidos datos bancarios de los pasajeros o sus contraseñas.

El presidente de Renfe ha explicado en la presentación de la nueva web de la compañía que tanto su actual como el nuevo sistema de venta cuentan con "las máximas medidas de ciberseguridad que hay hoy en día" y "con todos los estándares más elevados".

Ha recordado que la compañía, así como Adif, llevan "cerca de tres, cuatro semanas recibiendo ataques muy masivos e intensivos" a sus sistemas que han estado siendo repelidos durante todo este tiempo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"A día de hoy no tenemos ninguna constancia de que los datos más sensibles, como pueden ser los datos bancarios, estén comprometidos y pensamos que no lo han estado en ningún caso". "Sí sabemos que hay datos personales que tienen que ver con cuentas de correo electrónico, con nombres, con algún DNI asociado que sí han sido atacados y sí que han accedido a ellos", ha recordado.

Qué hacer en caso de haber sido víctima del ciberataque

Desde el portal de Renfe han lanzado una serie de recomendaciones a sus usuarios para extremar la precaución ante estos ciberataques. En particular, las recomendaciones son:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover