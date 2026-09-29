Pelayo Ortiz 29 SEP 2026 - 16:46h.

Los consumidores sufren las consecuencias de la guerra de Donald Trump contra Irán con subidas generalizadas de los precios

Los conductores estallan por la subida de los combustibles por la guerra contra Irán: “Repostar está siendo un lujo”

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La subida de los precios está dejando un creciente malestar entre los consumidores, que observan con preocupación cómo cada visita al mercado supone un nuevo esfuerzo para cuadrar las cuentas domésticas. Entre los puestos, las quejas se repiten. Una clienta resume la situación con resignación: “Nos cuesta trabajito llegar a final de mes”.

“Con 20 euros ahora mismo no compras más que cuatro cosas”

Para muchos compradores, el encarecimiento de los productos básicos ha alcanzado ya niveles difíciles de asumir. “Es demasiado”, lamentan algunos consumidores, que señalan especialmente al pescado como uno de los alimentos más afectados. “El pescado está imposible y tanto que tenemos que comer pescado”, protesta una mujer mientras hace la compra.

Las subidas tampoco dan tregua en otros productos habituales de la cesta de la compra. Otra clienta denuncia que “la fruta muchísimo, el pollo incluso muchísimo”, reflejando una sensación compartida por quienes ven cómo cada vez pueden llevarse menos productos por el mismo dinero.

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La consecuencia inmediata es que muchos hogares se ven obligados a revisar hasta el último céntimo antes de pasar por caja. Para numerosos consumidores, rebuscar en el fondo del monedero se ha convertido casi en una rutina. “Con 20 euros ahora mismo no compras más que cuatro cosas”, lamenta una compradora.

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La preocupación se extiende también a las estaciones de servicio. Entre los conductores que repostan, el temor a nuevas subidas del combustible es evidente. “Poquito a poquito, con miedo a no poder repostar más”, reconoce uno de ellos mientras llena el depósito.

Pese a este escenario, los carburantes seguirán contando con rebajas impulsadas por el Gobierno hasta finales de año. También se mantienen medidas para contener el impacto de la crisis energética. El precio del gas natural no podrá aumentar más de un 15 % y la bombona de butano tendrá un límite máximo de 19,55 euros.