El horno vuelve a usarse más en otoño: el pequeño gesto que reduce el consumo cada vez que se cocina

Cocinar un pollo consume aproximadamente 1,5 kilovatios hora, lo que supone cerca de 30 céntimos al precio actual de la electricidad

Gas vs electricidad: qué sistema es más barato ahora mismo

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Apagar el horno cinco o diez minutos antes del final de la cocción. Ese es el gesto que el IDAE identifica como más rentable para reducir el consumo eléctrico de un electrodoméstico que vuelve al primer plano de la cocina española cada mes de octubre. Asados, guisos largos, bizcochos, panes caseros y platos de horno reaparecen tras el paréntesis veraniego, y con ello un gasto eléctrico que supera con facilidad los tres euros mensuales por encima de la media estival simplemente por el uso más frecuente del aparato.

Un horno mediano puede alcanzar los 3.000 vatios de potencia máxima. Cocinar un pollo entero consume aproximadamente 1,5 kilovatios hora, cerca de 30 céntimos por sesión al precio actual de la electricidad. Preparar un bizcocho supone la mitad. Y el consumo total varía notablemente según la clase energética del aparato: menos de 0,80 kilovatios hora por uso en modelos de tamaño medio y clase A, entre 1,20 y 1,40 en clase D, y a partir de 1,80 en los antiguos de clase G que todavía funcionan en muchos hogares.

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El gesto del calor residual funciona por un principio térmico sencillo. La cavidad interior del horno alcanza durante la cocción temperaturas de 180, 200 o 220 grados, y el aire caliente, las paredes internas y la propia bandeja o recipiente donde se cocina retienen esa temperatura durante bastantes minutos después de que las resistencias dejen de trabajar. Apagar el aparato cinco o diez minutos antes del tiempo indicado en la receta permite que ese calor almacenado termine la cocción sin consumir electricidad adicional.

El fallo del precalentamiento innecesario

Junto al aprovechamiento del calor residual, el segundo gesto de mayor impacto es evitar el precalentamiento cuando no resulta imprescindible. La costumbre extendida de calentar el horno vacío durante diez o quince minutos antes de introducir el alimento tiene sentido técnico solo para determinadas preparaciones específicas como masas de pan, hojaldres, bizcochos delicados que exigen un entorno estable desde el primer minuto… pero resulta innecesaria para la mayoría de asados, guisos, verduras al horno y platos de cocción prolongada. Para tiempos de cocción superiores a una hora, el precalentamiento no supone una ventaja real y el propio alimento puede introducirse en el horno frío al mismo tiempo que se enciende, sin que exista una diferencia apreciable en el resultado.

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El precalentamiento consume energía durante los diez o quince minutos en que las resistencias trabajan a máxima potencia sin que ello sirva para cocinar ningún alimento. Y en el momento en que se abre la puerta para introducir el alimento, buena parte del calor acumulado escapa al exterior y el horno debe reactivar las resistencias para recuperar la temperatura previa, con el consiguiente gasto adicional. Cuando la cocción es larga, ese sobrecoste inicial no aporta valor culinario y sí se acumula en la factura mensual.

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No abrir la puerta y llenar la capacidad disponible

El tercer error habitual es abrir la puerta del horno durante la cocción para comprobar visualmente el estado del plato. Los datos del IDAE cuantifican el impacto, afirmando que cada apertura puede provocar una pérdida de hasta el 20% del calor acumulado en el interior, con el consiguiente sobreesfuerzo posterior de las resistencias para recuperar la temperatura anterior. Un horno funciona bajo el principio de calor constante, y cada interrupción alarga el tiempo de cocción total y multiplica el consumo agregado.

El cuarto gesto de eficiencia, especialmente relevante para hogares con tiempo suficiente para planificar el uso semanal del aparato, es aprovechar la capacidad completa cada vez que se enciende. Un horno de tamaño medio puede cocinar simultáneamente dos o tres platos si se distribuyen adecuadamente en las bandejas y se ajustan las temperaturas al mínimo común denominador. Preparar el asado del domingo junto con las verduras de la semana laboral, o cocinar el bizcocho del postre mientras el pan casero termina su cocción, reduce el número de encendidos totales y multiplica el rendimiento energético agregado del aparato.