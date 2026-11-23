La OCU prevé un gasto por persona de 196 euros durante el Black Friday

¿Cuántos vas a gastar este Black Friday?: lo que dicen los expertos sobre tu bolsillo

Compartir







Tradicionalmente los descuentos del Black Friday han sido exclusivos del cuarto viernes de noviembre, al día siguiente de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años este fenómeno se ha ido extendiendo hasta convertirse en una gran semana de descuentos y desbancar las propias rebajas de invierno.

En comparación con el año 2025, se espera que el gasto por persona sea inferior este 2026 y que cada persona gaste de media unos 196 euros. Los españoles tienden a gastar de media unos 200 euros durante esta época de descuentos, en muchas ocasiones adelantándose a los regalos navideños. Como el Black Friday ya dura más de un día, muchas personas han salido a las calles los días de antes para realizar las compras. Durante estas rebajas, los productos que más se compran son calzado, textil, productos de tecnología y regalos de Navidad.

Se trata de una semana de descuentos muy agresivos antes de la época navideña en los que hay de todo: ofertas que no lo son tanto, estafas y, más recientemente, la inteligencia artificial. El desarrollo de los modelos de IA ha cambiado las dinámicas de las compras por internet agilizando la toma de decisiones y cada vez más personas la utilizan para encontrar los descuentos, rebajas y ofertas de última hora.

Inteligencia artificial y compras por internet

Por otra parte, el auge de las compras online ha transformado los hábitos de compra y el fenómeno del Black Friday ya no se observa solo en los escaparates, también se vive en las redes sociales e incluso en los modelos de inteligencia artificial. Comienza la semana del año que tradicionalmente ha acumulado los mayores descuentos y a las bandejas de entrada del correo electrónico no paran de llegar llamativas ofertas y jugosos descuentos.

PUEDE INTERESARTE La calefacción pierde eficiencia si se colocan muebles delante de los radiadores: un error muy habitual

Ante esta avalancha de posibilidades hay una semana entera para dejarse llevar por las estrategias de marketing que elaboran las empresas para atraer a potenciales clientes. Ahora solo toca "guardar en la cesta" y analizar "lo que te renta más", sobre todo por tener mentes tan consumistas como débiles. La psicóloga Ángeles Franqueira explica que "la labor del publicista es crearte la necesidad de comprar, lo ideal sería no comprar de forma impulsiva".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para evitar gastar más de lo previsto o comprar productos que no se habían contemplado anteriormente, la mejor estrategia es comparar para encontrar la mejor opción: "Voy mirando y luego, ya al final, hago la selección". Y si no basta, las herramientas de inteligencia artificial pueden ser grandes aliados para agilizar el análisis de los precios: "Te va traqueando todos los precios, te dice cómo ha traqueado los últimos meses".

Además, los modelos de inteligencia artificial son capaces de analizar muchas páginas web para encontrar el producto que se busca al mejor precio: "Le pregunto si hay existencias y me va avisando". Jon Onaindia, experto en IA consultora LIN3S, añade que "antes tenías que ir a diferentes webs a comparar precios y un producto con otro y ahora la IA lo hace por ti".