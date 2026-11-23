Cuando un mueble bloquea parcialmente la salida del aire caliente , el calor se acumula en el hueco entre el mueble y el propio radiador y no calienta la estancia

Encender la calefacción demasiado pronto puede salir caro: los expertos recomiendan hacerlo a partir de cierta temperatura exterior

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Mover el sofá quince centímetros. Ese es el gesto que puede recuperar hasta un 20% del calor que la calefacción del salón está perdiendo sin que lo notes. El dato lo maneja la electricista madrileña Elena Muñoz en su intervención más difundida de este año, y coincide con el rango del 10% al 20% que otros expertos atribuyen al bloqueo de radiadores por muebles próximos. Una operación que no requiere obras, compra de nuevo equipamiento, ni intervención de profesionales. Basta con reorganizar el mobiliario de las estancias antes del primer encendido del otoño para devolver al sistema de calefacción el rendimiento de su instalación original.

La explicación es sencilla de entender. Los radiadores calientan por convección, es decir, el aire frío que entra en contacto con las láminas metálicas se calienta, se vuelve más ligero, asciende hacia el techo y arrastra tras de sí aire frío de las zonas bajas, cerrando un circuito continuo que reparte el calor por toda la superficie de la habitación.

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Cuando un mueble bloquea parcialmente la salida del aire caliente, ya se trate de un sofá pegado al radiador del salón, una estantería que cubre parte del radiador del despacho o una mesa auxiliar demasiado próxima, el circuito se interrumpe. El calor se acumula en el hueco entre el mueble y el propio radiador, calienta la superficie del mueble en lugar del aire ambiente, y el termostato de la caldera, que mide la temperatura de la estancia y no la del hueco caliente detrás del sofá, sigue exigiendo aportación adicional al sistema. El resultado es que la caldera trabaja más tiempo, la factura crece y la habitación tarda mucho más en alcanzar la temperatura objetivo.

Cortinas, cubrerradiadores y ropa húmeda

El mueble no es la única obstrucción problemática. Las cortinas largas y gruesas que caen desde el marco de la ventana hasta el suelo producen un efecto especialmente contraproducente cuando el radiador está bajo la propia ventana, una disposición habitual en la vivienda española tradicional. El aire caliente ascendente queda atrapado entre la tela y el cristal, se dirige hacia la ventana, el punto más frío por su menor aislamiento, y escapa al exterior por conducción a través del vidrio. El sistema calienta con notable eficiencia el hueco entre cortina y ventana, cuya temperatura no aporta nada al confort de las personas.

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Los cubrerradiadores decorativos exigen una distinción operativa. Los modelos con rejillas amplias en el frente, celosías laterales que permiten circulación de aire y separación mínima de cinco centímetros respecto al radiador no comprometen el rendimiento y pueden justificarse por criterios estéticos legítimos. Los modelos macizos o con rejillas demasiado estrechas, en cambio, funcionan como aislante térmico y obligan a la caldera a trabajar al doble de tiempo para lograr el mismo efecto en la habitación.

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La ropa húmeda tendida sobre el radiador merece mención específica: el vapor de agua que desprende reduce la temperatura del aire, aumenta la humedad relativa del ambiente y empeora la sensación térmica agregada, además de comprometer la propia salud del aparato al favorecer la aparición de óxido en las láminas.

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Diez centímetros y un panel reflectante

La corrección exige apenas dos gestos. Mantener al menos diez o quince centímetros de espacio libre delante y encima de cada radiador, con retirada de cualquier mueble, cortina o cubrerradiador que reduzca esa franja. Además, es importante sustituir las cortinas que caen justo delante del radiador por versiones cortas que lleguen hasta la parte superior del propio aparato, o por estores plegables que se recojan a la altura del marco de la ventana.

Hay un complemento de bajo coste que permite multiplicar el efecto. Un panel reflectante colocado entre el radiador y la pared, que son láminas metalizadas de bajo espesor disponibles en cualquier ferretería por menos de veinte euros, y que reflejan el calor que el radiador emite hacia atrás y lo devuelve hacia la estancia, en lugar de perderlo por conducción a través del muro exterior. Combinado con el purgado anual antes del inicio de la temporada y con la retirada de obstáculos, el mismo sistema de calefacción rinde considerablemente mejor sin cambio de equipamiento y sin más inversión que el desplazamiento del sofá que llevaba años ocupando la posición equivocada.