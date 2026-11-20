Sergio Delgado 20 NOV 2026 - 05:00h.

Es posible preparar una cena de Navidad espectacular por unos 35-40 euros por persona, comprando muy buen producto y sin escatimar en cantidades

Percebes, almejas, centollos, besugo y merluza son los productos más expuestos a los incrementos de diciembre

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Adelantar las compras navideñas puede suponer un ahorro importante para las familias. A medida que se acerca Nochebuena y aunque aún faltan algunas semanas por delante, determinados pescados, mariscos y carnes experimentan fuertes incrementos de precio.

Pero ojo, porque comprar en noviembre no siempre garantiza gastar menos. "Hay productos que pueden subir un 20%, un 30% o incluso más en las semanas anteriores a Navidad", explica Efrén Álvarez, co-CEO de la empresa de alimentación Wetaca y añade: "el mayor ahorro no está necesariamente en comprar antes, sino en elegir bien qué compramos".

Los alimentos que más se encarecen antes de Navidad

El pescado y el marisco fresco suelen protagonizar las mayores subidas. Percebes, almejas, centollos, besugo y merluza figuran entre los productos más expuestos a los incrementos de diciembre.

También pueden aumentar las carnes tradicionales, especialmente el cordero, el cochinillo y determinados cortes de vacuno.

Según la OCU, en 2025 los percebes se encarecieron un 56% entre finales de noviembre y el 23 de diciembre, mientras que las almejas subieron un 43% y la merluza, un 20%. En cambio, el cordero lechal registró un incremento más moderado de apenas el 3%.

"En España tenemos productos extraordinarios como un buen jamón ibérico, unas ricas anchoas, quesos artesanos españoles o un buen foie, cuyos precios suelen ser mucho más estables", explica el experto.

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¿Conviene comprar pescado y marisco en noviembre?

Adelantar la compra resulta especialmente interesante cuando los alimentos pueden conservarse congelados sin perder demasiada calidad. "Yo compraría el pescado con antelación, lo limpiaría y separaría los lomos de las espinas, que guardaría para preparar un buen caldo", recomienda.

Para conservarlo adecuadamente, aconseja congelar los lomos al vacío y evitar la formación de escarcha. "Cuanto más rápida sea la congelación, mejor conservaremos su textura".

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Sin embargo, no todos los mariscos ofrecen los mismos resultados. "Con el marisco de concha soy más reacio. Almejas, ostras y otros bivalvos no suelen dar el mismo resultado después de congelarlos en casa".

En cuanto a centollos y nécoras, prefiere congelarlos previamente cocidos.

Otra posibilidad consiste en reducir las cantidades de marisco sin renunciar a su presencia en el menú. "Un arroz, un suquet o una pasta fresca con unos buenos langostinos pueden ser platos espectaculares utilizando mucha menos cantidad de producto".

Los productos que no merece la pena comprar con tanta antelación

El especialista desaconseja adelantar la adquisición de marisco vivo, frutas delicadas y determinadas verduras frescas. Tampoco considera necesario acumular turrones, polvorones, chocolate o frutos secos, salvo que aparezcan ofertas interesantes.

En cambio, las carnes destinadas a asados y cocciones prolongadas pueden comprarse semanas antes. "Cordero, cochinillo, vacuno y aves congelan muy bien si se hace correctamente. En una pieza destinada a un asado o una cocción larga, la diferencia puede ser prácticamente imperceptible", explica.

Su recomendación es sencilla: "Lo fundamental es tener claro el menú con tiempo. No hace falta comprarlo todo en noviembre, pero tampoco esperar al 23 de diciembre para decidir qué vamos a cocinar.

Una cena de Navidad para seis personas por menos de 240 euros

En 2025, la OCU detectó una subida media del 10,3% en su selección de alimentos navideños entre finales de noviembre y el 23 de diciembre. No obstante, el presupuesto depende fundamentalmente del menú. "Creo que podemos preparar una cena de Navidad espectacular por unos 35-40 euros por persona, comprando muy buen producto y sin escatimar en cantidades", asegura el experto. Para seis comensales, eso supondría entre 210 y 240 euros.

Su propuesta incluye foie mi-cuit, anchoas con mantequilla ahumada, quesos españoles, jamón ibérico y tomate RAF.

Como primer plato plantea pasta fresca con suquet de langostinos de Vinaròs y, como segundo, carrilleras al vino tinto acompañadas de parmentier y bimi, por ejemplo.

La diferencia económica puede ser enorme. "Si nos empeñamos en hacer un menú con percebes, centollo, besugo y cordero lechal, podemos acabar gastando el doble".

Con angulas y mariscos especialmente exclusivos, el presupuesto podría superar los 150 euros por persona, equivalentes a más de 900 euros para seis invitados. "Gastar dos o tres veces más no significa necesariamente comer dos o tres veces mejor", recuerda el experto.