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Por primera vez en la historia, la tarjeta se utiliza más que el dinero en metálico a la hora de pagar en los comercios europeos. Ha sido el Banco Central Europeo (BCE) el que ha dado el dato, aunque de momento en España se utiliza más el efectivo que el pago digital.

Pese a que continúa el predominio del dinero en efectivo frente a los pagos 'cashless', el uso de billetes y monedas ha retrocedido con fuerza también en España. "En general, la gente suele pagar con tarjeta", explica Iratxe Salcedo, encargada de SKFK Design Etxea. El crecimiento del uso de la tarjeta frente al uso del metálico hace que cada vez sea más habitual que las cajas de las tiendas tengan menos cambio disponible.

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"Creo que se gasta más por el tema de que no es físico y no ves lo que sale", añade Iratxe Salcedo sobre el crecimiento del uso de los pagos electrónicos. Una de las principales causas de este rápido cambio en las maneras de pagar en los comercios es la pandemia de la Covid-19. Hasta el 2020 el 87% de las compras eran efectivo, hoy no llega al 50%.

"Gente mayor que no la utilizaba nunca, se ha acostumbrado y andan más tranquilos sin llevar tanto dinero en el bolsillo", señala una dependienta del Mercado Plaza de Lugo sobre algunos cambios que ha notado en los hábitos de compra de las personas de la tercera edad que acuden a su negocio.

Predominio del efectivo en compras pequeñas

Sin embargo, aunque el pago con tarjeta va ganando fuerza, el uso del dinero en metálico sigue predominando en pequeñas compras tal y como ha notado Xavier Olmo, gerente de Olañeta Moda de Bilbao: "Si el importe igual es pequeño pues si que utilizan el efectivo".

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En este sentido, en el resto de Europa el uso de la tarjeta para pagar ya lleva varios años siendo el método de pago más habitual. En España, es sobre todo a los jóvenes a quienes ha conquistado el uso del plástico que reconocen no usar casi el dinero en metálico: "Nunca llevo efectivo la verdad". En el otro extremo, está quien, como Antonio Suárez, dueño de un taller de automóviles, ha decido dar carpetazo a la tarjeta: "Cuando la tuve, los bancos me masacraban a comisiones".

El único miedo a no llevar dinero en efectivo es el de que la tecnología falle como ocurrió el día del apagón eléctrico generalizado en España el pasado 28 de abril cuando miles de personas acudieron a los cajeros para tratar de sacar dinero en metálico ante la imposibilidad de pagar con la tarjeta.