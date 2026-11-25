El termo eléctrico es un acumulador, no un calentador instantáneo

Así puedes detectar si el termo eléctrico está consumiendo más de lo habitual

Compartir







Un termo eléctrico enchufado las veinticuatro horas del día consume energía incluso cuando nadie abre el grifo del agua caliente. La resistencia interior se activa periódicamente para mantener el agua del depósito a la temperatura programada, y por ello, el propietario paga cada mes el sobrecoste de un servicio que en la mayoría de los hogares se utiliza en apenas dos o tres franjas horarias concretas.

La OCU calcula que se trata de 7 a 10 euros mensuales de gasto adicional que asume un hogar cuando se deja el termo funcionando durante una ausencia prolongada. Un programador horario puede reducir hasta un 20% el consumo eléctrico del aparato. En una vivienda tipo con termo de gama media y familia de dos o tres personas, el ahorro anual acumulado puede superar los 100 euros sin renunciar a una sola ducha caliente ni realizar otro tipo de operaciones.

PUEDE INTERESARTE El gesto con el termo eléctrico que muchas viviendas pasan por alto y puede reducir el gasto mensual

Por qué el termo desperdicia energía cuando funciona 24 horas

El termo eléctrico es un acumulador, no un calentador instantáneo. Su principio operativo se basa en calentar una vez el agua que contiene el depósito y mantenerla a temperatura durante horas mediante ciclos de activación periódica de la resistencia. Cada vez que el agua del interior desciende un cierto número de grados por pérdida térmica a través de la carcasa, el termostato ordena a la resistencia recalentar la masa completa hasta la temperatura requerida. Este ciclo se repite continuamente durante las veinticuatro horas del día en un termo dejado enchufado, con independencia de que el propietario esté durmiendo, trabajando fuera de casa o ausente.

El aislamiento térmico del propio aparato condiciona sensiblemente la magnitud del despilfarro. Los termos modernos de clase energética A o superior incorporan aislamientos de poliuretano de alta densidad que reducen sensiblemente la pérdida de calor por la carcasa y limitan la frecuencia de activación de la resistencia. Los modelos antiguos, con aislamientos degradados por el paso de los años, pierden calor de manera continua y obligan a la resistencia a trabajar cada pocas horas para restablecer la temperatura. Un termo bien aislado puede reducir el consumo hasta un 40% respecto a uno con aislamiento deteriorado.

PUEDE INTERESARTE Hay un aparato que conviene limpiar una vez al mes para evitar un consumo innecesario

Además, apagar el termo cada noche no es automáticamente la mejor opción para todos los hogares. Si el aparato tiene buen aislamiento y el hogar no dispone de tarifa con discriminación horaria, la ganancia real por apagado nocturno puede resultar modesta. La decisión operativa óptima depende del propio equipo, del contrato eléctrico y de los hábitos de uso del hogar concreto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo programar el termo para pagar menos

La respuesta que la mayoría de especialistas recomiendan es la instalación de un programador horario, sea el que incorpora el propio termo si es modelo reciente o un temporizador externo que se acopla entre la toma eléctrica y el enchufe del termo por menos de veinte euros. La programación ideal aprovecha la ventana de discriminación horaria que la tarifa 2.0TD ofrece desde 2021 a todos los usuarios españoles del mercado regulado y a la mayoría de los del mercado libre. La franja valle abarca de medianoche a ocho de la mañana los días laborables y las veinticuatro horas completas de sábados, domingos y festivos nacionales, con precios del kilovatio hora que pueden reducirse hasta la mitad respecto a la franja punta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Programar el termo para que caliente el agua entre las tres y las siete de la madrugada permite disponer de agua caliente a una temperatura óptima para las duchas matinales y para el uso de la cocina hasta la ducha vespertina, aprovechando el precio más bajo del kilovatio hora del día. El agua caliente acumulada en el depósito permanece a temperatura durante muchas horas gracias al propio aislamiento del termo, con lo que no hace falta mantener la resistencia activa durante todo el día para tener agua caliente cuando se necesita.

Junto al programador, se pueden hacer varias cosas que multiplican el efecto:

Regular la temperatura de consigna a cincuenta y cinco grados en invierno y cuarenta y cinco en verano sin bajar de los cincuenta grados que previenen la proliferación de la bacteria Legionella.

de consigna a cincuenta y cinco grados en invierno y cuarenta y cinco en verano sin bajar de los cincuenta grados que previenen la proliferación de la bacteria Legionella. C olocar una manta térmica exterior sobre la carcasa del termo si el aparato está instalado en cuarto sin calefacción o en garaje.

sobre la carcasa del termo si el aparato está instalado en cuarto sin calefacción o en garaje. Purgar el aparato cada tres meses aproximadamente para eliminar residuos y mantener la eficiencia térmica de la resistencia.

Para aquellos que se van varios días de casa, la recomendación de la OCU es directa: desconectar completamente el termo durante la ausencia. Un termo mantenido a temperatura durante una semana sin uso puede sumar entre uno y dos euros de sobrecoste evitable, cifra modesta pero acumulativa a lo largo del año que aporta el motivo económico adicional para incorporar el hábito. La operación de reconectar y esperar dos o tres horas hasta disponer de agua caliente a la vuelta compensa sobradamente el ahorro sostenido.