Si no llegas al mínimo de 360 días cotizados, no tendrás derecho a la prestación contributiva, pero podrías solicitar un subsidio por cotización insuficiente. Este subsidio depende también del tiempo cotizado y de si tienes cargas familiares. Si has cotizado menos de seis meses, el subsidio durará lo mismo que los meses trabajados, mientras que, si has trabajado más de seis meses, el subsidio puede extenderse hasta 21 meses si tienes hijos a tu cargo.