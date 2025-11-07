Pelayo Ortiz Marta Alcázar 07 NOV 2025 - 16:16h.

Muchos puestos de pescado de los mercados se han visto obligados a echar el cierre ante la falta de relevo generacional

Además de la subida imparable del precio del huevo, hay otros productos básicos que está caro en el mercado. Se trata del pescado, que además tiene otro problema añadido: la falta de relevo generacional. Faltan profesionales que sigan atendiendo. Informa en el vídeo Lorelei Esteban.

Muchos puestos de pescado de los mercados se han visto obligados a echar el cierre ante este problema. Oficios de toda la vida que van desapareciendo. Porque gusta que limpien el pescado, que lo troceen y lo dejen sin espinas y arreglado. Pero no hay quien lo haga.

"Son oficios que realmente están desapareciendo", expone Olga Serra, de la Diputación de Área de Comercio y Consumo. Es por ello que se buscan pescaderos. Natalia, la profesora de este curso, explica los conceptos más básicos. "Prácticas del corte del calamar, limpieza, elaboración, atención al cliente. Están súper motivados", señala Natalia Alcácer, formadora ocupacional.

Son alumnos en paro con 150 horas por delante de formación. Entre ellos Carlos, actor de profesión, necesita cambiar de papel. "Mirando ya la edad que tengo, se me ha presentado esta oportunidad y la estoy aprovechando al máximo", cuenta.

O Andrea, antes limpiadora, ahora pensando en reciclarse. "Primero quiero coger práctica y luego como hay muchas paradas cerradas, a lo mejor me surge la oportunidad", cuenta. Los mercados en horas muy bajas buscan urgentemente un futuro. "Y formando estas personas solucionamos varios temas", concluye Serra de la Diputación de Área de Comercio y Consumo.