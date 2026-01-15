Yolanda Díaz ha mostrado su satisfacción por la decisión de Uber Eats de dejar de colaborar con trabajadores autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de Uber Eats de dejar de colaborar con trabajadores autónomos, una medida que hará que "afloren" 50.000 puestos de trabajo. "No hay ninguna empresa por muy grande que sea que se coloque al margen de la ley (...). Un trabajador o una trabajadora con una aplicación en su mano y una bicicleta no era un emprendedor", ha reiterado.

Lo ha hecho después de que la plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats haya anunciado que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider.

"Este es el camino", ha celebrado la vicepresidenta segunda, quien ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto económico que tendrá la laboralización de esas personas. Para Díaz, este movimiento por parte de la empresa de reparto evidencia que "legislar sirve", por lo que el principio de legalidad "opera en España" y "las grandes empresas de distribución del país cumplen con la ley", ha indicado.

El anuncio de Uber Eats sobre sus repartidores

La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider. Los repartidores que todavía utilizan la aplicación de Uber Eats como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma.

En agosto de 2021 entró en vigor la Ley Rider, que prohibió emplear a los repartidores como falsos autónomos. Uber Eats decidió operar desde 2022 con un modelo híbrido, en el que los repartidores han podido elegir entre ser asalariados o autónomos.