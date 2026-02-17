El jefe de la Patronal, que rechazó negociar el alza del SMI, considera que el Gobierno hace campaña contra los empresarios

Vivir con el salario mínimo mientras todo se encarece: "No es suficiente, la vida está muy cara"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este martes la aprobación de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) impulsadas por el Gobierno en los últimos años y que ya forman parte "de la historia de éxito del país". El presidente de la CEOE, que rechazó participar en la negociación, ha sido muy crítico con el Gobierno al que acusó de apuntar a los empresarios convirtiéndolos en “un muñeco de trapo al que dar golpes”.

Así se ha referido Antonio Garamendi, jefe de la Patronal, que aseguró estar "hiperenfadado" con el Gobierno que le afeó haberse desmarcado de la negociación del SMI en la que no participa desde desde 2020. El Ejecutivo, sin embargo, ha ido incrementando cada año, aunque sin la aprobación de los empresarios.

Garamendi, en una entrevista en la Cope, ha criticado la política fiscal del Gobierno, que en su opinión "se pone morado" de subir los impuestos a las empresas y estas se ven imposibilitadas de subir los salarios.

El alza del SMI en 2026 beneficiará a 2,5 millones de trabajadores

El alza del SMI, a 3,1%, que supone 1.221 euros mensuales en 14 pagas será efectivo en nómina, desde el 1 de enero y beneficiará a a 2,5 millones de trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del SMI en 2026 permitirá que los perceptores cobren 37 euros más al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La subida es fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de que la patronal se descolgara del mismo. Los sindicatos, que han avisado que es el SMI sigue siendo un salario de "subsistencia", ha celebrado que esté exento de tributación así como el compromiso no es posible que sea absorbido o compensado por los complementos salariales.

Las empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo no podrán percibir menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada. En el caso de contratos de duración determinada de menos de 120 días no podrán percibir una cuantía inferior a 57,82 euros por jornada legal en la actividad.

Desde el año 2018 el salario mínimo ha aumentado un 66 %, 485,10 euros al mes o 6.791,4 euros al año.