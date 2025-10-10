Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, responde a Yolanda Díaz: "Que nos den un permiso para descansar"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, responde a los últimos anuncios de la ministra

Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidados paliativos

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se muestra agotado por culpa de Yolanda Díaz, a la que acusa de vivir "en los mundos de Chupi" tras anunciar la ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento y la creación de otro por cuidados paliativos. Tras este anuncio, el presidente de la patronal ironizó y pidió esos 10 días para descansar de la ministra.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, sobre su último enfrentamiento con la ministra: "Llega un momento en el que alguien utiliza el ministerio para hacer su campaña política, que tiene poco que ver con lo que nos dedicamos y con trabajar la paz social con los trabajadores. La ministra, cuando ya el parlamento no le da la razón, lo lleva por su cuenta intentando hacer reglamentos de tal manera que va triunfando con sus ideas sobre el tema laboral. Yo no estoy hablando de si esa medida es adecuada o no, de lo que hablo es de las formas. No puede ser que se vaya a un desayuno y plantee dos temas saltándose el diálogo social. No tenemos ni idea de lo que quiere".

Antonio Garamendi: " Llevo una temporada en la que soy machista, ahora no tengo sentimientos"

Sobre el permiso por fallecimiento añade: "No vale que diga que no tengo ninguna sensibilidad hacia el luto de nadie en su familia. Es insultante. Llevo una temporada en la que soy machista, ahora no tengo sentimientos. Menos mal que el ministro de Economía dice que hay que hablarlo con nosotros y con los trabajadores".

Explica cómo deberían ser las negociaciones: "Ayer tuve una reunión con el Ministerio de Asuntos Sociales sobre la IT, lo que llamamos el absentismo. 1.600.000 personas faltan al trabajo todos los días. Hay que ver cómo evitamos las listas de espera en los hospitales, si puede haber más médicos... para solucionar el problema. Estamos trabajando, vemos los temas que nos propone el ministerio, nosotros proponemos otros, el sindicato otros, y estamos viendo cómo llegar a un acuerdo. Ese es el diálogo social, es la gran diferencia entre un ministerio y otro. Cuando no quieres llegar a un acuerdo y lo que quieres es hacer política, pues a mí no me va a encontrar. Por eso digo que nos den un permiso para descansar un poco".