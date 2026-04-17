Los sindicatos convocan una huelga en las gasolineras de toda España en el Puente del Trabajo

Los sindicatos convocan una huelga nacional en todas las estaciones de servicio de España los días 30 de abril y 3 de mayo

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Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado una huelga en todas las estaciones de servicio de España los próximos días 30 de abril y 3 de mayo, coincidiendo con el Puente del Trabajo. La protesta nacional busca desbloquear la negociación de su convenio colectivo en la que la patronal retiró de la mesa algunas de las propuestas que había hecho.

Los sindicatos han explicado que tras meses de negociaciones en los que ha habido avances parciales, la patronal ha dado un paso atrás "inadmisible", al retirar algunas propuestas y poner sobre la mesa una oferta "claramente regresiva".

La patronal ha propuesto topar el Índice de Precios de Consumo (IPC) sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, además de eliminar incrementos salariales previamente planteados, lo que traslada de nuevo el coste de la situación económica a los trabajadores, según la nota de los sindicatos que convocan la huelga.

Los sindicatos exigen un "convenio digno" que asegure la actualización de los salarios conforme al IPC

Los representantes de los trabajadores han calificado de "falta de respeto a la negociación colectiva" y "un ataque directo a las plantillas del sector" en un momento en el que los precios de los combustibles "siguen disparados" y las empresas continúan acumulando beneficios.

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Los dos sindicatos recuerdan en su nota que exigen "un convenio digno" que garantice salarios justos, con un incremento mínimo del 2 % anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5 %. También reclaman avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses.