La denuncia de una educadora infantil en la huelga indefinida celebrada en Madrid: "Vivimos en una situación precaria"

Las y los educadores infantiles de la Comunidad de Madrid protestan y se manifiestan por mejoras salariales y bajada de ratios

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MadridTrabajadores de las escuelas infantiles, en su mayoría mujeres, continúan manifestándose y protestando para reclamar en su huelga indefinida mejoras salariales, pareja educativa en centros y bajada de ratios en la Comunidad de Madrid.

Mientras que UGT convocaba huelga general para el día 7 de abril, CGT apuesta por una huelga indefinida, de la mano de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, movimiento que surge y se desarrolla desde 2023, a raíz de convocatorias de huelga pasadas.

En estos tres años, la plataforma se ha reunido con diferentes cargos políticos y administrativos. Tras agotar todas las vías, parones, huelgas puntuales, proposición de no ley y propuestas de ley, las trabajadoras han dicho "basta" y han salido a las calles de Madrid a dar voz a las necesidades de las Escuelas Infantiles.

Las manifestaciones y la huelga indefinida prevista de las educadoras infantiles

Como explica a la web de 'Informativos Telecinco' Lara Pérez, educadora de una escuela infantil del distrito de Carabanchel, las trabajadoras infantiles tienen "previsto un calendario de acciones, entre las que se incluyen concentraciones semanales, todos los martes y miércoles a las 12:00 en el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, respectivamente".

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Mientras tanto, los jueves en Callao, a las 18:00 horas, se espera el máximo de afluencia, no solo por parte de las trabajadoras, si no por las familias y el resto de población que apoya el movimiento. Este mismo martes, 7 abril, empezaban su calendario de acciones y Rosa Marín, representante de la Plataforma, era recibida por Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, quien se ha comprometido a reunirse con el sector para iniciar acciones al respecto.

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Las manifestaciones celebradas en Madrid

Durante esta semana, las trabajadores de las escuelas infantiles, en su mayoría mujeres, han protestado frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para reclamar en su huelga indefinida mejoras salariales, pareja educativa en centros y bajada de ratios.

'Hasta los ovarios de sueldos precarios' y 'El 0-3 no llega a fin de mes' han sido algunos de los clamores de los profesionales que han vestido una camiseta amarilla, que representa el color de la infancia, durante estas jornadas de huelga.

A las convocatorias han acudido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, y el diputado socialista Esteban Álvarez. Algunas de las reclamaciones se han dirigido a la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo ya que los profesionales consideran que "tienen la potestad de hacer bajada de ratios, incluir la pareja educativa, mejorar sus salarios e incrementar los recursos para la atención a la diversidad.

La portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha calificado de "éxito" todas las convocatorias porque "se han unido todos los modelos de gestión y se han movilizado todas las compañeras" sin necesitar "a los sindicatos mayoritarios".

"Tenemos su compromiso de incluir en la nueva normativa al 0-3. La semana que viene nos reunimos para ver cómo podemos hacerlo, así que genial. Se ha visto que hay esa unión y que juntas somos más fuertes", defiende la portavoz de la plataforma.

Pese a estos encuentros y estos calendarios de acciones, las educadoras infantiles advierten que "hasta que no vean resultados, educadores y educadoras seguirán tomando las calles y secundando una huelga indefinida".

¿Qué piden?

Lara Pérez, educadora infantil, explica a 'Informativos Telecinco' las necesidades y las demandas por las que protestan y se manifiestan en esta jornada de huelga indefinida.

Una integración real en el sistema educativo, a través de la actualización legislativa

en el sistema educativo, a través de la actualización legislativa Actualizar y unificar las tablas salariales. "A día de hoy, trabajadoras con más de 15 años de experiencia, perciben un máximo de 1.150€ netos", denuncia la educadora infantil. Al percibir estos sueldos, las trabajadoras viven en una situación precaria constante, siendo totalmente "dependientes y vulnerables".

Horas no lectivas dentro de la jornada laboral.

Mejoras en las infraestructuras , para contar con materiales y espacios adecuados y seguros.

, para contar con materiales y espacios adecuados y seguros. Reforzar los Equipos de Atención Temprana, para realizar un seguimiento y refuerzo a los niños y niñas de necesidades, tanto diagnosticadas como en proceso de diagnóstico.

En definitiva, las y los educadores infantiles buscan dignificar el sector 0-3 años, "que lleva décadas profesionalizándose y otros tantos años buscando reconocimiento, justicia y recursos para atender a la infancia", demanda Lara Pérez.