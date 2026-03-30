Los pasajeros denuncian largas colas de espera y un equipaje de mano facturado que se queda en pista durante el primer día de huelga

Huelga indefinida en los aeropuertos de España: Mallorca y Bilbao registran los primeros retrasos en los vuelos en Semana Santa

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La huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce ha comenzado este lunes en el Aeropuerto de Barcelona, con protestas que se realizan en tres franjas horarias. Los servicios afectados son todos aquellos relacionados con la asistencia en tierra con el objetivo de denunciar, según explican los sindicatos, algunos incumplimientos por parte de la empresa.

Uno de los aeropuertos donde se está llevando a cabo esa huelga es el de Barcelona, el Aeropuerto del Prat, desde donde Alberto García explica que "ha habido poca incidencia según han reconocido los propios sindicatos", aunque las colas que se han formado a primera hora de la mañana ha generado mucha preocupación.

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"Las compañías que más esperas han tenido en los mostradores de facturación han sido 'Lufthansa', 'KLM' y 'Air Europa'. En el aeropuerto catalán se ha registrado algún que otro retraso y que hay aviones que incluso han salido con poco equipaje. Han sido los propios manifestantes quienes han informado a los pasajeros que sus maletas no van a llegar a tiempo al destino".

Largas colas de espera en Barcelona y Madrid

"Los sindicatos siguen luchando por su objetivo y exigen a la empresa que cumpla con los acuerdos salariales recogidos en el convenio". A estas horas, muchas personas han podido ver que sus vuelos han sufrido importantes retrasos o incluso que sus maletas se han quedado en tierra. Un descontrol que no parece durar poco porque los manifestantes siguen luchando por conseguir que se cumplan los acuerdos con la empresa.

Las largas colas de espera no solo se han dado en Barcelona, en Madrid las personas han tenido que esperar durante mucho tiempo para poder facturar su equipaje. Algunos de ellos hablan hasta de "cuatro o cinco horas esperando". La causa de todo esto es la huelga indefinida de los trabajadores de tierra, que son quienes "facturan, embarcan o de la coordinación del proceso previo al vuelo".

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Lo que reclaman los miles de trabajadores

La empresa con la que están tratando de llegar a un acuerdo es Groundforce, un gigante que sirve a muchas compañías. En Madrid, la imagen es desoladora. Además de ser filas kilométricas de gente esperando para poder pasar sus maletas, dentro de la cinta había una gran montaña de equipaje acumulado e incluso los propios pasajeros veían que sus equipajes se quedaban en pista.

Pero muchos de los pasajeros se preguntan el por qué de esta situación. En realidad, tiene que ver con unos acuerdos que supuestamente la empresa no ha cumplido con los trabajadores: "Reclamamos una regulación del poder adquisitivo que tenemos en una cláusula del convenio". Así es como 3.000 trabajadores de al menos 12 aeropuertos diferentes, plantan cara.