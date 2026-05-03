Graciela Rodríguez 03 MAY 2026 - 16:43h.

El 82% de las mujeres renuncian, aparte de su empleo, su carrera profesional por la maternida

La historia de Elena y Mery, un matrimonio de mujeres que normaliza más maneras de ser madre: "Tenemos tanto que avanzar"

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El amor de María por la maternidad la llevó a afrontarla sola: "Mi hija nació prematura, me recomendaron que no la llevase a la escuela infantil durante el primer año y tuve que pedir una excedencia para cuidarla". Pero, a veces, no existe una red de apoyo: "Mi padre falleció cuando estaba embarazada y luego mi madre enfermó".

Al volver al trabajo, María se tuvo que enfrentar a todos esos momentos en los que la pequeña enfermaba: "Me dijeron que no podía volver a pedirme permisos para cuidar ni teletrabajar". Y como ella, hay muchos casos en España.

Tres de cada cuatro madres se sienten agotadas física y emocionalmente

"El 82% de las mujeres renuncian, aparte de su empleo, su carrera profesional por la maternidad. Tres de cada cuatro se sienten agotadas física y emocionalmente y encima se sienten solas", señala Laura Baena, presidenta de Malasmadres, una comunidad que pide un pacto de Estado.

Porque estas dificultades conllevan problemas psicológicos. "Con ansiedad, con depresión, sin energía, sin paciencia. Creo que lo primero es entender que esto no es un fallo individual", señala Ana Carcedo, psicóloga perinatal. Las expertas piden que haya más conciliación, un tema que en otros países ya están a la cabeza como Noruega, Islandia, Suecia, por Educación Infantil, los nórdicos, Francia y Bélgica.

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El número de nacimientos ha bajado en España más de un 25%

En España se reivindica la ampliación de los permisos de maternidad, que ha sido una de las grandes promesas electorales, que no ha llegado mínimo hasta los 24 meses. Ese permiso parental de ocho semanas, que es retribuido, que ayudaría a tantas familias a conciliar mejor", explica Baena. Unas medidas para que las mujeres puedan elegir sin tener que renunciar a su vida laboral.

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Esta dificultad a la hora de conciliar ya se está viendo reflejado en los números. En la última década, el número de nacimientos ha bajado en España más de un 25%. Las mujeres tienen de media un hijo y la maternidad llega a los 32 o 33 años. Ahora, nacen más bebés de madres mayores de 40 que de 25. ¿Por qué? Más allá del cambio cultural, influye el precio de la vivienda, el trabajo, la carrera profesional y la conciliación.