Los médicos advierten del aumento considerable de las bajas laborales producidas por problemas de salud mental

El 'efecto lunes' en las bajas laborales se dispara en España: los expertos explican por qué y los elevados costes del absentismo

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado este martes que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos.

Y esta petición se debe a que en 2025, un millón y medio de personas no acudieron a su puesto de trabajo un solo día de cara a los empresarios, por lo que el absentismo laboral se ha convertido en un problema social que afecta cada vez más en la economía de nuestro país y que muchas patronales comienzan a pedir soluciones.

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Es el caso de Karen, la dueña de un bar que para abrir su establecimiento necesita un mínimo de tres trabajadores, pero debido a la acumulación de bajas hace que tanto ella como su marido, dejen las labores de gestión y trabajen como un empleado más: "Queremos emplear, pero hoy por hoy las bajas nos afectan un montón, porque pagamos al que está de baja, al que está de alta y tienes que estar para entrenar el que está entrando de nuevo".

Cómo afecta el problema de la salud mental al absentismo laboral

Una cantidad de tareas que se acumulan como también lo hacen los gastos que generan tener de baja a sus propios empleados, porque al final todos los beneficios que se genera en un negocio se pierden por el hecho de tener que asumir el gasto que supone una persona de baja, el contrato de uno nuevo y esa formación previa.

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Las patronales han reclamado que la Seguridad Social se encargue de asumir los primeros 15 días de absentismo con el motivo de contingencia común, ya que desde hace 10 años el número de bajas se ha triplicado y que ahora se ha convertido en "un problema económico grave tanto para las empresas como para el presupuesto de la Seguridad Social", pero también, como confirma María del Mar Crespí, doctora en derecho público en la Universitat Illes Balears, "también para los propios trabajadores".

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Y a este problema se le suma que España cada vez registra una población más envejecida que junto a la ineficacia de los mecanismos de control, la atención primaria desbordada y las eternas listas de espera que hacen que personas como Alejandra, a la espera de una operación de ligamento cruzado, siga de baja: "Esto es una cirugía necesaria porque solo no se arregla, no se juntan los ligamentos solos".

Otro de los motivos que ha llevado a mucha gente a cogerse una baja laboral tiene que ver con los problemas de salud mental, según han advertido expertos como Nuria González, médica de cabecera: "Tenemos muchísimas más bajas por ansiedad, por trastornos adaptativos y por depresión, porque la a gente colapsa, se siente tan sobrepasada que no puede continuar".