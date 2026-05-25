Sergio Delgado 25 MAY 2026 - 06:00h.

Los lunes se han convertido en el día con mayor concentración de bajas laborales en España: el 27,4% de todos los procesos de incapacidad temporal se inician precisamente al comienzo de la semana

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Los lunes se han convertido en el día con mayor concentración de bajas laborales en España. Nada más ni nada menos que el 27,4% de todos los procesos de incapacidad temporal se inician precisamente al comienzo de la semana. O dicho de otro modo: más de una de cada cuatro bajas se tramita un lunes como día “preferido”. Un patrón que los expertos relacionan con una especie de efecto acumulativo tras el fin de semana.

Y todo en ello, en un contexto donde el absentismo continúa creciendo y con serias consecuencias económicas y organizativas para las empresas.

España, a la cabeza de Europa en bajas laborales

Los datos reflejan una evolución, cuanto menos, llamativa. El último análisis de Synergie España sobre absentismo laboral muestra que España presenta una tasa de incapacidad temporal que multiplica por 1,8 la media registrada en la Unión Europea.

Además, el crecimiento también avanza a un ritmo muy superior al de otros países europeos: la evolución española es 4,6 veces más rápida que la observada en el entorno comunitario.

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La tendencia se aprecia claramente en la evolución histórica reciente. En apenas seis años, la tasa de absentismo ha pasado del 18,5% registrado en 2019 al 21,5% alcanzado en 2025.

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En términos prácticos, el dato implica que aproximadamente una quinta parte del tiempo pactado en los contratos laborales deja de trabajarse efectivamente.

El impacto económico ya supera los 92.000 millones

Y claro, las consecuencias económicas también son importantes. El volumen de horas no trabajadas asociado al absentismo genera un impacto estimado de 92.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 5,8% del Producto Interior Bruto.

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Desde el punto de vista empresarial, los costes directos derivados de prestaciones, sustituciones y complementos asociados a convenios superan ya los 32.000 millones de euros anuales.

Se trata, por tanto, de un fenómeno que ha dejado de considerarse algo puntual para convertirse en un elemento que afecta directamente a cuestiones como la productividad, la planificación y la sostenibilidad organizativa de las empresas.

Las bajas por salud mental cada vez duran más

Entre los factores que explican este aumento destaca el alargamiento progresivo de los procesos de incapacidad temporal.

Especial preocupación genera la evolución de las patologías relacionadas con la salud mental. La duración media de estas bajas ha pasado de 67 días a 98,5 días durante el último periodo analizado en el informe.

Los datos también muestran una fuerte concentración del fenómeno en un grupo reducido de trabajadores.

Y es que, aunque siete de cada diez empleados no suelen registrar ninguna baja, un pequeño colectivo equivalente al 3,7% de las plantillas acumula el 32,1% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Los trabajadores con menos antigüedad concentran la mayoría

Otro de los aspectos llamativos del estudio tiene que ver con la antigüedad dentro de las empresas.

Cerca del 70% de las bajas laborales corresponde a empleados con menos de tres años en la organización. O lo que es lo mismo: el periodo inicial de incorporación es uno de los momentos más sensibles desde el punto de vista de salud laboral y adaptación profesional.

Además, aunque las bajas de corta duración siguen siendo las más frecuentes, los procesos largos avanzan cada vez con más fuerza. De hecho, las incapacidades superiores a los 180 días aumentaron un 19,1% y ya concentran el 34% de todas las jornadas laborales perdidas.

Canarias, Galicia y las grandes empresas lideran el absentismo

Las diferencias entre sectores y territorios siguen siendo muy significativas. Por ejemplo, las actividades administrativas y servicios auxiliares presentan la tasa más elevada con un 9,2%, seguidas por el sector sanitario con un 7,7%.

En el lado opuesto aparecen las actividades relacionadas con información y comunicaciones, que apenas alcanzan el 2,5%.

Por comunidades autónomas, Canarias lidera las cifras con un 8,20%, seguida de Galicia con un 7,58%. Madrid registra la tasa más reducida con un 4,93%.

También influye el tamaño empresarial. Las compañías con más de 250 empleados concentran el 35% del total de días de baja registrados.

“Estamos ante un indicador con un fuerte componente estructural y cultural: el absentismo no es solo una cuestión de salud, sino un reflejo del nivel de integración, compromiso y conexión de las personas con la organización, con impacto directo en la productividad”, explica Sílvia Balcells, CEO de Synergie España.