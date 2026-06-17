Muchos jóvenes reivindican los problemas de la salud mental derivados de la crisis de la vivienda o malas condiciones de trabajo frente al absentismo laboral

Ángel Nicolás, presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, llama "memos" a los jóvenes y les culpa del aumento de las bajas laborales: "Van al médico porque les ha dejado la novia"

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El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha CECAM, Ángel Nicolás, ha asegurado que el aumento entre los más jóvenes de las bajas por salud mental es un problema de "fortaleza mental", con trabajadores que "van al médico porque les ha dejado la novia" o "el jefe les dice que trabajen" y a los que ha llamado "memos". Además, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, reclamó que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal ante el aumento de casos en España.

Pero los datos han reflejado que los jóvenes suelen coger más bajas laborales que los trabajadores más mayores, de hecho, las personas de entre 25 y 30 años son los que menos días han acudido a sus jornadas. Sin embargo, las palabras de Ángel Nicolás de que estos trabajadores se cogen bajas por problemas de salud mental sin motivo aparente han tenido repercusión y no han gustado a los trabajadores más jóvenes.

Ellos han explicado al equipo de Informativos Telecinco que no se consideran ni flojos ni memos como ha dicho el político, pero sí que tienen más en cuenta los problemas que afectan a la salud mental: "Está súper guay que el tema de la salud mental esté como más en boca de todos". Los médicos han advertido que el motivo de absentismo que más ha aumentado en la última década ha sido por problemas de salud mental relacionados con la ansiedad, la depresión o la incapacidad de adaptación al entorno.

Cómo afectan los problemas sociales a la salud mental de los más jóvenes

Pero lo que denuncian los jóvenes justificando este aumento de bajas es que tienen que mejorar "las condiciones laborales, es decir, que también nos ayuden a que el entorno laboral sea bueno, las condiciones sean buenas": "Porque creo que ahí también se rebajarían un poco las bajas", explica uno de ellos. Pero la salud mental va mucho más allá y los problemas sociales afectan a los jóvenes, generando una incertidumbre que afecta a cómo desempeñan su trabajo.

"Creo que salud mental también es tener derecho a una vivienda digna, tener un empleo de calidad, no trabajar gratis y tener condiciones que nos permitan vivir", denuncia Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud España.

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Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, también se ha pronunciado sobre la reivindicación de los jóvenes ante los problemas de salud mental que tantas bajas está causando en España: "Nadie está diciendo que no sea un derecho de la gente a su salud, yo no voy a entrar en la opinión de una persona", sin embargo ha querido remarcar los millones de euros que está costando el cada vez más notable absentismo laboral.