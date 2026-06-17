Todo ha ocurrido durante una jornada sobre absentismo laboral en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se ha desvinculado de las palabras de Ángel Nicolás

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El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha CECAM, Ángel Nicolás, ha asegurado que el aumento entre los más jóvenes de las bajas por salud mental es un problema de "fortaleza mental", con trabajadores que "van al médico porque les ha dejado la novia" o "el jefe les dice que trabajen" y a los que ha llamado "memos".

"Es un problema de educación y de fortaleza mental. Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, sino porque le ha dejado la novia. Tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Sin ánimo de ofender, son unos memos", ha afirmado Nicolás durante una jornada 'Todos Contamos. Absentismo x IT: un problema de país', sobre absentismo laboral en la sede de CEOE.

Unas palabras ofensivas

Todo ocurrió durante la mañana de ayer, martes 16 de junio, durante la intervención del presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y figura destacada de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ángel Nicolás, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid.

Nicolás no se cortó a la hora de abordar el absentismo laboral, apuntando de manera directa y despectiva hacia los trabajadores más jóvenes. Al ser preguntado por las bajas laborales, el líder de la patronal castellanomanchega decidió ilustrar su postura ante el auditorio con unas palabras que no resultaron del agrado general, lo que le hizo recibir numerosas críticas.

"Tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque la ha dejado la novia, así de claro. En la parte que afecta la salud mental te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra, es decir, sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos", declaró el empresario.

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"Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo es un problema, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral", ha añadido.

"¿Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje y automáticamente al día siguiente ya cogiendo la baja?", se ha preguntado Nicolás.

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A juicio del presidente de CECAM, el problema está también en los médicos de atención primaria que dan bajas por patologías relacionadas con la salud mental que deberían ser diagnosticadas por especialistas, lo que considera "un fraude del que no se habla".

El CEOE pide no culpar a los jóvenes

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que se eche la culpa a los jóvenes del aumento de las bajas médicas por problemas de salud mental, ya que se trata de un problema "muy serio" que "hay que cuidar".

"Hay una realidad de la salud mental que está ahí, que es mundial, que viene en muchos casos también del efecto covid, también en la propia infancia, y que tenemos que resolver la sociedad en su conjunto", ha dicho Garamendi a los medios tras clausurar la jornada sobre absentismo por incapacidad temporal (IT) en la sede de CEOE.

De esta forma, Garamendi se ha desvinculado de las palabras del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que había afirmado que los jóvenes "son unos memos" con un problema de "fortaleza mental" que piden bajas al médico "porque les ha dejado la novia".

Garamendi lo ha considerado una "subida de tono" puntual por parte de un representante empresarial que no responde a la posición de la CEOE.