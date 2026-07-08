La Seguridad Social contabilizaba 1.200.000 trabajadores de baja médica en el primer trimestre de este año

Feijóo llama "cáncer" a las bajas laborales y cuestiona que un trabajador enfermo cobre lo mismo que otro que está trabajando

Compartir







Alberto Nuñez Feijóo desató la polémica sobre las bajas médicas a las que definió como un "cáncer" por los millones de euros que cuestan cada año a las arcas públicas y a las empresas. En datos, el periodista José Rocamora analiza cuál es el impacto económico de las bajas laborales en España.

La evolución de bajas laborales ha ido en aumento en los últimos años y se ha duplicado en relación con los datos de antes de la pandemia del covid, en 2019. En el primer trimestre de este año, la Seguridad Social contabilizaba 1.200.000 trabajadores de baja médica, el doble que hace siete años.

Los motivos más habituales de las bajas médicas son los problemas musculares y óseos y las enfermedades respiratorias, pero los datos también reflejan una crecimiento de las bajas por problemas digestivos y de salud mental en los últimos años.

Las bajas médicas costaron 33.000 millones de euros el pasado año

Esas bajas costaron de 33.000 millones de euros el pasado año; de ellos, 18.400 millones los asumió la Seguridad Social y el resto las empresas.

Los médicos señalan varias causas de este aumento de las bajas médicas en España y uno de ellos es el crecimiento de la población y el envejecimiento de esta. A eso se le suman los problemas organizativos en las empresas que generan estrés, lo que explicaría que se hayan multiplicado los trastornos de salud mental.

La última polémica sobre el tema de las bajas laborales la provocó Ángel Nicolás, jefe de los empresarios de Catilla La Mancha (CECAM) que llamó a los jóvenes "memos" y los acusó de no tener "fortaleza mental": "van al médico porque les ha dejado la novia".