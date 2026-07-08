Las bajas médicas siguen al alza en España, con un mayor gasto y más trabajadores en situación de incapacidad temporal

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El Partido Popular ha puesto las bajas médicas en el centro del debate laboral y ha calificado el absentismo como "un cáncer que no podemos pagar". En este contexto, los populares cuestionan que los trabajadores en baja cobren lo mismo que cuando están trabajando.

A continuación, se recoge la evolución de las bajas médicas en España a partir de los principales indicadores oficiales de la Seguridad Social, así como otras cifras y estudios al respecto.

¿Cuánto ha aumentado el gasto en incapacidad temporal?

En 2025 el gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) aumentó un 11,8% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 18.413 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra contrasta con las estimaciones del Partido Popular y la CEOE, que elevan el coste total a cerca de 33.000 millones de euros, al incluir además de las bajas por incapacidad temporal los permisos establecidos en las normativas laborales, y han reclamado actuar "con urgencia" ante el incremento de las bajas laborales por contingencias comunes.

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En los primeros meses del año, la tendencia se mantiene al alza. Hasta abril, último dato disponible, el gasto en IT creció un 9,6%, hasta los 7.849 millones de euros.

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Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CCOO y Ministerio de Hacienda, www.epdata.es

¿Cuántas bajas hay por incapacidad temporal?

Según la estadística de la Seguridad Social correspondiente a 2025, la prevalencia de procesos de incapacidad temporal se sitúa en 55,1 casos por cada 1.000 trabajadores protegidos, lo que equivale a aproximadamente un 5,5% de empleados con una baja activa.

Este indicador ha aumentado respecto a 2024, cuando se registraban 53,2 procesos por cada 1.000 trabajadores. Los datos incluyen tanto contingencias comunes como profesionales y se elaboran a partir de la información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras (MCSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM).

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Por su parte, un estudio de The Adecco Group Institute señala que el absentismo laboral en España alcanzó niveles récord a cierre de 2025 y la tasa anual se situó en el 7,68%, 0,42 puntos porcentuales por encima del año anterior, lo que indica que entre 1,6 y 1,7 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día, de las que 1,27 millones lo hacen por baja médica.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, www.epdata.es

¿Quién paga la baja y cuál es su cobertura?

La prestación económica por incapacidad temporal corre a cargo de la Seguridad Social o de la mutua colaboradora, aunque, por regla general, el pago se canaliza a través de la empresa.

En las contingencias comunes, el trabajador percibe el 60% de la base reguladora entre los días 4 y 20 de la baja y el 75% a partir del día 21. En el caso de las contingencias profesionales, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al inicio de la baja.

La cobertura real de la nómina depende en gran medida del convenio colectivo, que puede obligar a la empresa a abonar un complemento salarial sobre la prestación pública hasta acercarse o igualar el sueldo habitual.

De hecho, entre los días 1 y 3 no existe prestación legal por enfermedad común, salvo que el convenio establezca ese complemento, lo que explica las diferencias de protección entre sectores y empresas.