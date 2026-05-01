Javier Villanueva Andrea Sanchis 01 MAY 2026 - 21:22h.

Los oficios que requieren de una alta destreza manual pueden estar tranquilos ante el impacto de la IA en el mercado laboral

Los empleos tecnológicos, amenazados por la IA: "Se empieza a ver una cascada de despidos en puestos de alta cualificación"

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Hace tiempo que la inteligencia artificial ha impactado en el mercado laboral provocando miles de despidos. Sectores tecnológicos como el de la programación son algunos de los más afectados, pero hay otros que están a salvo y son inmunes a la IA. Son los oficios que requieren de una alta destreza manual.

Y es que aunque uno de cada cuatro empleos peligra por la IA, hay manos que siguen siendo insustituibles. "La sensibilidad de las manos, eso no lo puede sustituir nada", cuenta Hemar Velaso, docente del grupo Aspasia.

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Son profesiones inmunes al empuje de la inteligencia artificial. Oficios donde la IA tiene poco futuro. "La inteligencia artificial podrá decidir qué tubería pones, pero no te la va a poner", cuenta un fontanero.

"Qué inteligencia artificial, se va a embarrar las manos en un inodoro por ti"

"Qué inteligencia artificial, se va a embarrar las manos en un inodoro por ti. Nadie", añade otro. Son sectores con una falta de mano de obra evidente. La edad de sus profesionales, además, no deja de subir. El 40% de los electricistas, por ejemplo, tiene más de 50 años.

Al igual que entre fogones. Las fotos generadas por inteligencia artificial atraen, pero sentarse a la mesa es otra cosa. "Esto necesita manos y necesita cariño. Esto no se puede trabajar con ordenador", dice. Se estima que en el último año 40.000 profesionales en España han perdido su puesto de trabajo por la inteligencia artificial. En esa lista no están ellos.