Los empresarios presionan a los sindicatos para eliminar de los convenios los complementos por estar de baja

Blanca Agost 08 SEP 2026 - 17:09h.

Los sindicatos denuncian que se trata de una estrategia de las empresas para compensar otros costes laborales, como la actualización de salarios conforme al IPC

Récord de absentismo laboral: lo que pretenden las empresas para frenarlo

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La negociación de los nuevos convenios colectivos ha abierto un frente entre empresas y sindicatos por el tratamiento salarial de las bajas médicas. La patronal plantea reducir el sueldo de los trabajadores que estén en situación de incapacidad temporal, eliminando los complementos que las empresas aportan para garantizar que el empleado cobre el salario íntegro durante la baja.

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Consecuencias para la salud

Eva Checa, responsable de salud laboral de CC.OO., confirma que esta presión empresarial es habitual: es “el pan de cada día que en todas las negociaciones de los convenios se quiere por parte de la patronal quitar los complementos de Incapacidad Temporal (IT)”. Según el sindicato, esta propuesta se repite de forma sistemática en múltiples mesas de negociación.

Desde la patronal, Josep Ginesta, representante de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, defiende que esta medida no supone una merma de derechos, sino “un ajuste de derechos a una realidad actual en la que tenemos que apretarnos el cinturón de cómo tratamos esas bajas entre todos para hacer que sea sostenible”. Algunas empresas ya han pactado cambios: Pescanova no abonará el 100% del salario cuando las bajas superen el 6%.

Los sindicatos alertan de las consecuencias internas que puede generar esta medida. Francisco Xavier González, secretario confederal de negociación colectiva del CIG, advierte de que esta propuesta “tiene una cuestión que para nosotros es muy peligrosa, que es que los propios trabajadores hacemos policías de nuestros propios compañeros que están de baja. Porque el que queda de baja está fastidiando ese complemento”.

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Las críticas también se centran en el impacto sobre la salud de los empleados. Javier Pacheco, secretario de acción sindical de CC.OO., denuncia que “el problema son las soluciones que nos están dando, que nada tienen que ver con el cuidado de la salud. Es decir, que no se puede curar a las personas sobre la base de pensar que lo hacen de manera subjetiva si ganan más o menos dinero”.

Los sindicatos consideran además que esta propuesta empresarial busca compensar otros costes laborales, como la actualización de salarios conforme al IPC o la reducción de jornada, elementos que están entrando en las negociaciones y que incrementan el gasto para las compañías.