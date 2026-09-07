Récord de absentismo laboral: lo que pretenden las empresas para frenarlo

Ana Verdejo 07 SEP 2026 - 21:55h.

Plantean recortar los complementos salariales para limitar el cobro del sueldo íntegro durante las bajas médicas.

Absentismo y bajas laborales: envejecimiento, permisos, listas de espera y la salud mental, claves en el aumento

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La tasa de absentismo laboral en España se situó en el 7,62% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de casi dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior, aunque supone un leve descenso de 0,16 puntos en comparación con el trimestre previo. Se trata del dato más alto registrado en un primer trimestre en toda la serie histórica y se sitúa 2,21 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia (5,41% en el primer trimestre de 2019).

Así lo refleja el 'Informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales' elaborado por The Adecco Group Institute a partir de datos oficiales.

Por su parte, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT) se situó en el primer trimestre en el 5,9%, registrando un repunte interanual del 0,07%. El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha explicado que la presión sobre el absentismo se explica por "la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculados al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal".

Por comunidades autónomas, País Vasco volvió a posicionarse en el segundo trimestre como la región con la tasa de absentismo más elevada, alcanzando el 9,9%. Le siguen Canarias, con un 9,4% y Asturias, con un 9,3%. Esta última es, además, la comunidad donde más se incrementó el absentismo en la comparativa anual, con una subida de ocho décimas.

En el extremo opuesto, las tasas más bajas se dieron en Islas Baleares (6,2%), Comunidad de Madrid (6,5%) y La Rioja (6,7%), región que experimentó la mayor reducción interanual, de dos décimas. Un total de 12 de las 17 comunidades autónomas registraron subidas anuales.

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Atendiendo a los sectores de actividad, la Industria contabilizó la tasa de absentismo total más elevada en el primer trimestre, situándose en el 7,92%, casi dos décimas más. Servicios se situó en línea con la media nacional, alcanzando un 7,68%, mientras que la construcción arrojó la cifra más moderada (6,30%), aunque fue el sector con el mayor repunte interanual, de casi tres décimas.

Al evaluar el absentismo únicamente por IT, la industria también lideró la tabla por sectores, con un 6,08%, seguida de servicios (5,94%) y construcción (5,09%). Por ramas de actividad, las mayores tasas de absentismo correspondieron a actividades postales y de correos (13,77%), actividades de juegos de azar y apuestas (13,02%) y servicios a edificios y actividades de jardinería (12,37%).

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En el lado contrario, la tasa más baja se registró en actividades relacionadas con el empleo (3,01%), seguida de edición (3,65%) y actividades jurídicas y de contabilidad (3,66%).

Las empresas asumen el coste de la baja de las dos primeras semanas a partir del cuarto día. Y esta situación supone para ellos un gasto tremendo.

Lo que pretenden hacer las empresas para frenar el absentismo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ya ha reclamado que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos. Desde hace 10 años el número de bajas se ha triplicado y la CEOE cree que ahora se ha convertido en "un problema económico grave tanto para las empresas como para el presupuesto de la Seguridad Social".

Ahora hemos sabido que muchas empresas están empezando a presionar tratando de rebajar los convenios colectivos para desincentivar que los empleados falten al trabajo por enfermedad. Plantean recortar los complementos salariales para limitar el cobro del sueldo íntegro durante las bajas médicas.