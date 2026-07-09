José Rocamora 09 JUL 2026 - 21:43h.

Feijóo y sus palabras sobre el absentismo y las bajas laborales han causado polémica.

Las bajas laborales, más allá de la polémica: los trabajadores mayores de 64 años aumentan un 160% desde 2012

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Feijóo y sus palabras sobre el absentismo y las bajas laborales han causado polémica. Ha hablado de un cáncer que no nos podemos permitir. Pero lo primero que hay que destacar es que no es lo mismo el absentismo que las bajas laborales, que requieren una autorización médica. Analizamos sus diferencias hay en esas bajas por sectores y edades.

La Airef analizó la evolución de las bajas laborales durante siete años. Los jóvenes, en la franja de 25 a 35 años, se cogen más bajas, (41 por cada 1.000 afiliados a la Seguridad Social), que los mayores, que representan 29 bajas por cada 1.000 afiliados.

Sin embargo, la duración de las bajas de los más jóvenes es más corta que la de los trabajadores de más edad. Hablamos de 27 días de media frente a 79.

Los sectores en los que se registran más bajas son la industria manufacturera, las actividades sanitarias y los transportes. Y Galicia y Canarias son las comunidades que más bajas concentran Hablamos de bajas laborales. No de absentismo.

Toda baja es absentismo

Empecemos por lo básico, la diferencia entre absentismo y baja laboral. "Toda baja es absentismo, pero dentro del absentismo hay otras muchas ausencias que son plenamente justificables. Si cogiéramos un permiso de maternidad eso también es absentismo", explica José Ignacio Castillo, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

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El absentismo va en aumento porque tenemos más permisos, por ejemplo, por cuidados de hijos o personas mayores. Y también porque las bajas médicas van al alza, informan Almudena Calvo, Maeta Manchón y Patricia Vázquez.

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De forma justificada, cada día faltan al trabajo 1.200.000 personas, según los datos que manejan distintas organizaciones profesionales. Bajas médicas en las que influye el envejecimiento de la población trabajadora, pero también las nuevas realidades de salud.

En este terreno entramos en la salud mental: "Un 20% de estas bajas médicas son por salud mental", destaca Joaquín Merchán, del Consejo Social de Graduados Sociales.

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Sí, este tipo de dolencias han escalado al tercer puesto, aunque casi la mitad tienen que ver con problemas musculares y óseos. El problema es que para que te atienda un especialista la demora es de 102 días de media. "Las listas de espera que hay en la sanidad pública española son muy altas. Eso genera que las bajas laborales se alargan más que lo que se deberían alargar", explica Joan Carles March, experto en Salud Pública.

Esta podría ser una de las razones que explicarían que España ocupe en la Unión Europea el primer puesto en ausencias de trabajadores por enfermedad.