Qué es el complemento a mínimos y cómo acceder a él si tu pensión contributiva es muy baja

Un suplemento económico que se añade a la pensión contributiva cuando esta no alcanza el importe mínimo

Abecé de la pensión de 7.900 € en España: requisitos para cobrarla aunque no hayas cotizado

Compartir







La pensión contributiva es el resultado de años de cotización al sistema, pero no siempre alcanza un importe suficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona jubilada. Por eso existe el llamado “complemento a mínimos”, que es una ayuda económica adicional destinada a garantizar que todos los pensionistas perciban, al menos, una cuantía mínima establecida legalmente. Aunque no se concede de forma automática, puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida del beneficiario.

¿Qué es el complemento a mínimos?

El complemento a mínimos es un suplemento económico que se añade a la pensión contributiva cuando esta no alcanza el importe mínimo fijado cada año por ley. En 2025, la pensión mínima para una persona jubilada de 65 años sin cónyuge es de 12.240,60 euros anuales, mientras que con cónyuge a cargo asciende a 15.786,40 euros anuales, según el Real Decreto que regula las pensiones para el ejercicio vigente.

Este complemento se abona siempre que la persona beneficiaria cumpla una serie de requisitos, entre los que destacan unos límites de ingresos y la residencia en territorio español. No se trata de una prestación consolidable, sino que se revisa cada año y puede ser retirada si cambian las condiciones económicas o familiares del pensionista beneficiario.

Requisitos para solicitar el complemento a mínimos

Según la normativa actual, el complemento a mínimos solo se puede conceder si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

Titular de una pensión contributiva (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, etc.).

(jubilación, viudedad, incapacidad permanente, etc.). Ingreso total anual por debajo del umbral legal . En 2025, ese umbral es de 9.193 euros anuales si se vive solo, o de 10.723 euros si se tiene cónyuge a cargo.

. En 2025, ese umbral es de 9.193 euros anuales si se vive solo, o de 10.723 euros si se tiene cónyuge a cargo. Residencia habitual en España , como mínimo durante 183 días al año.

, como mínimo durante 183 días al año. Declaración veraz de los ingresos: es obligatorio informar al INSS de cualquier ingreso adicional, ya sea por trabajo, rentas de alquiler o intereses bancarios.

Cómo se solicita el complemento a mínimos

El complemento no se concede automáticamente, salvo que al tramitar la pensión inicial se indique expresamente que los ingresos están por debajo del umbral legal. Si no es así, debe solicitarse expresamente a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es), accediendo con certificado digital o Cl@ve. También puede hacerse en las oficinas del INSS, con cita previa, aportando documentación acreditativa de los ingresos (IRPF, extractos bancarios, etc.). Además, hay que tener presente que puede modificarse o revocarse si en años posteriores los ingresos superan el límite establecido.

¿Cuánto se cobra de complemento a mínimos?

La cantidad del complemento depende de la diferencia entre la pensión contributiva reconocida y la pensión mínima vigente. Por ejemplo, si una persona cobra 10.000 euros anuales de pensión y el mínimo establecido para su caso es de 12.240, el complemento será de 2.240 euros al año, repartido en 14 pagas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El complemento a mínimos es una herramienta esencial para evitar que miles de pensionistas queden por debajo del umbral de suficiencia económica. Pero para beneficiarse de este complemento es necesario informarse bien, cumplir las condiciones y presentar los documentos adecuados. Un simple trámite puede traducirse en un aumento notable de los ingresos mensuales, y en una jubilación más digna y segura.