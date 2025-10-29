Cada generación se enfrentará a condiciones distintas, y el poder adquisitivo real de la pensión tiende a erosionarse

Si tienes más de 50 y quieres ahorrar para la jubilación: 5 productos financieros más allá del plan de pensiones

Compartir







La jubilación es uno de los retos más urgentes a los que se enfrentan las sociedades modernas: ¿qué pensión tienen nuestros padres hoy? ¿Cuál tendré yo cuando me jubile? ¿Qué recibirán nuestros hijos? La respuesta no es sencilla, ya que cada generación se enfrentará a condiciones distintas, y el poder adquisitivo real de la pensión tiende a erosionarse con el tiempo si no se aplican reformas profundas.

Así están hoy las pensiones en España

El sistema público de pensiones en España es contributivo y está vinculado al salario medio del trabajador. Es necesario haber cotizado al menos 15 años para tener derecho a pensión contributiva, y la cuantía máxima va ligada a cotizaciones aún más amplias.

En cuanto a revalorización, la Ley 20/2021 estableció que las pensiones se actualizarán conforme al promedio del IPC interanual de los doce meses anteriores. Esto funciona como un intento de blindaje del poder adquisitivo.

Sin embargo, expertos advierten que este mecanismo no es suficiente frente a la inflación persistente. De esta manera, si no se emprenden reformas tan pronto el BCE consiga su objetivo de reducir la inflación al 2%, las pensiones perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año.

La brecha generacional ya es una realidad tangible

Diversos estudios y noticias recientes evidencian que, actualmente, las pensiones de los jubilados pueden superar los ingresos de los jóvenes trabajadores. Hoy, los jubilados en España reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema a lo largo de su vida laboral. Además, detalla que los nuevos pensionistas ya cobran más que trabajadores menores de 35 años: 1.760€ al mes frente a 1.670€. Del mismo modo, señala que entre 2008 y 2023 la pensión media aumentó un 28,6%, mientras el salario medio cayó un 2,3%.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ese mismo informe indica que entre 2008 y 2024, los ingresos reales de trabajadores jóvenes cayeron un 3% mientras que los de los mayores de 65 años subieron un 18%.

El problema tiene una expresión concreta en cifras recientes: la pensión media de las jubiladas alcanzó por primera vez 1.200€ mensuales en 2025, aunque los jubilados siguen percibiendo más: 1.723€ de promedio, una diferencia de 522€.

Las causas del desequilibrio

Varias razones explican esta foto tan desigual. En primer lugar, las carreras laborales más largas y continuas en generaciones mayores. Los baby boomers cotizaron en fases de mayor estabilidad laboral, mientras que las generaciones jóvenes enfrentan empleos más precarios, contratos temporales y brechas de cotización. FUNCAS advierte que la precariedad laboral de los jóvenes limita su capacidad para cotizar adecuadamente.

Tampoco se puede olvidar la importancia de las reformas en el sistema de pensiones, ya que España ha incrementado la edad legal de jubilación: desde los 66 años y 2 meses en 2022, hasta 67 años en 2027, salvo que se cumplan años de cotización.

Otro elemento a tener en cuenta es el gasto creciente y la demografía, con un envejecimiento poblacional que añade presión al sistema. Esto hace que la reforma reciente probablemente no basta para equilibrar gastos e ingresos, por lo que será necesario adoptar medidas adicionales.

Finalmente, también hay que tener en cuenta el blindaje imperfecto del poder adquisitivo. Aunque la revalorización según el IPC es un avance, no evita que las pensiones se erosionen con inflación prolongada.

¿Qué le espera la generación que aún no se jubila?

Para quienes hoy tienen 30 o 40 años, las señales son claras:

Podrán ver tasas de sustitución (porcentaje del salario que reemplaza la pensión) menores que sus mayores.

Tendrán que depender más de planes privados o de ahorro adicional.

Podrían jubilarse más tarde o con condiciones más estrictas para lograr cuantías decentes.

Un estudio internacional señala que aunque España está entre los países con mayor tasa de reemplazo al inicio, ese nivel podría erosionarse si no se hacen reformas profundas. Por ejemplo: en la OCDE y G20, la tasa promedio es del 59%, mientras que en España, aunque sea superior ahora, podría no mantenerse esa ventaja.

Además, hay provincias que sufren más que otras. En Alicante, por ejemplo, la pensión media es 1.286 €, 219 € por debajo de la media nacional, y 580 € menos que en Vizcaya.