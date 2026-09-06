Alberto Álvarez 06 SEP 2026 - 13:00h.

Les interesa esperar a enero a quienes estén a pocos meses de alcanzar el tiempo necesario para el 100% de su base reguladora, y a los que piensen jubilarse anticipadamente

Si has alcanzado la edad ordinaria y tienes garantizado el 100% de la base reguladora jubílate. Si aguantas hasta enero, tu pensión no subirá apenas

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Septiembre tiene algo de lunes gigantesco, de cuesta interminable. Se acabaron las vacaciones, vuelven los madrugones y si tienes la jubilación entre ceja y ceja puede que te preguntes si de verdad merece la pena aguantar hasta enero o ya está bien, te jubilas y a vivir.

Si este es tu caso es hora de echar cuentas porque unos meses más o menos pueden significar poco o pueden suponer una diferencia considerable. ¿Pierdo mucho si lo hago ahora? ¿Merece la pena seguir unos meses más? La respuesta depende de lo que consigas en esos cuatro meses.

Cuándo puedes jubilarte

En 2026 puedes jubilarte a los 65 años si tienes al menos 38 años y 3 meses cotizados. Si no llegas, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses. Además, hacen falta 36 años y 6 meses cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora.

Lo importante en este asunto es que 2027 esas cifras cambian: la edad de jubilación sube a los 67 años, harán falta 38 años y 6 meses para seguir jubilándose a los 65, y 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora.

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Estos son los factores que hay que tener en cuenta para decidir entre dar el paso ya o esperar unos meses.

Si ya puedes jubilarte con el 100%, hazlo

Si tienes 65 años, y 38 años y 3 meses cotizados, jubílate. Ya cumples con todos los requisitos y vas a cobrar el 100% de tu base reguladora. No te compensa seguir.

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Si tienes 66 años y 10 meses, y 36 años y 6 meses cotizados ya has alcanzado tu edad ordinaria y también el tiempo necesario para aplicar el 100% de tu base reguladora. Si quieres jubilarte en septiembre, hazlo.

Esperar hasta enero significa cobrar cuatro meses más de sueldo y continuar cotizando, pero eso no te garantiza una pensión mejor. Además, en 2027 te pedirán 37 años cotizados para cobrar el 100% de la pensión.

Llegar al 100% de la pensión

Ahora imaginemos que también tienes 66 años y 10 meses, pero únicamente 36 años y 3 meses cotizados. Puedes jubilarte ya, porque has alcanzado tu edad ordinaria, pero todavía no has generado el 100% de tu base reguladora. Te faltan tres meses. Si continúas trabajando hasta alcanzar los 36 años y 6 meses y pides la pensión todavía en 2026, alcanzarás el 100% de tu base reguladora. Aquí sí tiene sentido esperar, pero pide la jubilación en diciembre, porque desde 2027 harán falta 37 años cotizados para alcanzar el 100%, así que hay que mirar bien la fecha exacta de jubilación y los meses cotizados que tendrás entonces.

Jubilación anticipada

Si lo que estás pensando es jubilarte anticipadamente, esperar de septiembre a enero puede cambiar de verdad las cuentas. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar la retirada hasta dos años respecto a la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos. Pero la pensión se reduce en función de cuántos meses adelantes la jubilación y los años que lleves cotizados.

Por ejemplo, si en septiembre te faltan 12 meses para llegar a tu edad ordinaria y esperas hasta enero, ya no estarás adelantando la jubilación 12 meses, sino ocho. Y eso reduce el castigo.

Un ejemplo

Imaginemos una persona con más de 44 años y 6 meses cotizados y una pensión teórica de 2.000 euros. Si se jubila 12 meses antes de la edad ordinaria, el coeficiente reductor es del 4,75%. Su pensión quedaría aproximadamente en 1.905 euros al mes. Si espera cuatro meses y se jubila ocho meses antes, el coeficiente baja al 3,80%. La pensión quedaría aproximadamente en 1.924 euros. Esperar cuatro meses supone unos 20 euros más al mes durante toda la jubilación.

Otro ejemplo

Hay casos en los que la diferencia es muchísimo mayor. Supongamos una persona con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiere jubilarse exactamente dos años antes de su edad ordinaria.

Si adelanta la jubilación 24 meses, el coeficiente reductor es del 21%. Pero si aguanta cuatro meses y se jubila 20 meses antes, baja al 11%. Con una pensión teórica de 1.800 euros jubilándose 24 meses antes le quedarían unos 1.422 euros mensuales; y jubilándose 20 meses antes: unos 1.602 euros mensuales. Aproximadamente 180 euros más al mes por esperar cuatro meses.

Mejorar por haber cotizado más años

Los coeficientes reductores no dependen únicamente de cuánto adelantes la jubilación. La Seguridad Social distingue cuatro grandes carreras de cotización: menos de 38 años y 6 meses; desde 38 años y 6 meses hasta menos de 41 años y 6 meses; desde 41 años y 6 meses hasta menos de 44 años y 6 meses; y 44 años y 6 meses o más.

A mayor carrera de cotización, menor penalización

Por ejemplo, si te jubilas 12 meses antes con menos de 38 años y 6 meses cotizados, el recorte es del 5,50%; con 38 años y 6 meses o más, baja al 5,25%; con 41 años y 6 meses o más, al 5%; y con 44 años y 6 meses o más, al 4,75%.

A alguien que en septiembre tiene, por ejemplo, 38 años y 4 meses cotizados le interesa esperar porque dos meses después alcanzará los 38 años y 6 meses y pasará al siguiente grupo. Además, al haber esperado esos dos meses estará adelantando menos la jubilación. Es decir, puede mejorar por dos caminos a la vez.

A quién le interesa esperar

Recopilando. Les interesa esperar a enero a quienes estén a pocos meses de alcanzar el tiempo necesario para el 100% de su base reguladora.

También a quienes estés cerca de los 38 años y 6 meses necesarios desde 2027 para jubilarse a los 65.

Deberían esperar a enero o más allá aquellos que vayan a jubilarse anticipadamente y puedan postergar varios meses el adelanto. Y también les interesa esperar si están cerca de saltar a uno de los tramos de cotización que permiten coeficientes reductores más bajos.

A quién les interesa jubilarse ya

Si has alcanzado la edad ordinaria y tienes garantizado el 100% de la base reguladora jubílate. Si aguantas hasta enero, tu pensión no subirá apenas, y en 2027 los requisitos serán más exigentes.

Quedan cuatro meses para terminar el año y hay tiempo suficiente para calcular qué opción te interesa más, y es conveniente hacerlo bien porque una vez reconocida la cuantía de tu pensión, en más del 90% de las ocasiones, lo es para siempre.