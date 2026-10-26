Si cobro 1.800 euros, ¿mi pensión será también de 1.800?

Alberto Álvarez 26 OCT 2026 - 10:30h.

La media de las bases de cotización de los últimos 25 años establece la base reguladora de tu pensión

Para cobrar el 100% de la base reguladora hay que tener cotizados 36 años y medio. Desde 2027 serán necesarios 37 años

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Si pasas de los 50 años, es probable que te ronde por la cabeza una pregunta: ¿qué pensión me va a quedar de jubilación? En números gruesos se suele decir que alrededor del 75% del último salario, es la llamada tasa de reposición, pero para hacer unos cálculos más precisos hay que atender muchos factores que vamos a explicar.

La pensión de jubilación no se calcula a partir de nuestro último sueldo, sino de las cotizaciones realizadas durante buena parte de nuestra vida laboral y, el resultado puede cambiar mucho en función de cuándo y cómo lleguemos a la jubilación.

Para empezar, hay que conocer dos conceptos fundamentales: la base de cotización y la base reguladora.

¿Qué es la base de cotización?

La base de cotización es la cantidad que utiliza la Seguridad Social para calcular las aportaciones que realizamos cada mes, tanto nosotros como nuestra empresa. En el caso de los trabajadores asalariados, se determina fundamentalmente a partir del salario bruto, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

No debemos confundirla con el salario neto, que es el dinero que recibimos en nuestra cuenta después de descontar impuestos y cotizaciones.

Por ejemplo, si cobramos 1.800 euros netos al mes, nuestro salario bruto será superior y, normalmente, también lo será nuestra base de cotización.

Imaginemos que tenemos un salario de 1.800 euros brutos mensuales en catorce pagas. Nuestro sueldo anual será de 25.200 euros. Como las pagas extraordinarias se prorratean a efectos de cotización, nuestra base de cotización mensual será de 2.100 euros, suponiendo que todos los conceptos sean cotizables.

En cambio, si cobramos 1.800 euros brutos en doce pagas, nuestra base mensual sería de 1.800 euros.

A los que les gusta hacer cálculos pueden consultar las bases de cotización de su vida laboral en el portal Importass de la Seguridad Social.

¿Qué es la base reguladora y cómo se calcula?

Una vez conocidas nuestras bases de cotización, la Seguridad Social calcula la denominada base reguladora. Es la cantidad que servirá como punto de partida para determinar nuestra futura pensión.

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Para obtenerla la base reguladora se tienen en cuenta todas las cotizaciones realizadas durante buena parte de nuestra vida laboral.

En 2026 existen dos fórmulas de cálculo y la Seguridad Social aplica la que resulte más beneficiosa.

La primera utiliza las bases de cotización de los últimos 25 años, es decir, 300 mensualidades. Las bases de cotización más antiguas se actualizan según la inflación para que el paso del tiempo no reduzca su valor. Por ejemplo, imaginemos que nos jubilamos en 2026 y que en 2005 teníamos una base de cotización de 1.500 euros. La Seguridad Social no utiliza directamente esos 1.500 euros. Los actualiza teniendo en cuenta cuánto han aumentado los precios desde 2005 hasta dos años antes de la jubilación. Si el IPC hubiera aumentado un 50% durante ese periodo —por ejemplo—, aquella base de 1.500 euros pasaría a computarse como 2.250 euros. A los dos últimos años no se les aplica ninguna actualización.

Entonces, las bases de cotización actualizadas se suman y el resultado se divide entre 350. ¿Por qué entre 350 y no entre 300 que son los meses que hay en 25 años? Porque las cotizaciones se realizan en doce mensualidades al año, mientras que las pensiones se abonan en catorce pagas. De esta operación sale la base reguladora.

Desde este año hay otra fórmula para calcular la base reguladora y permite descartar las bases más bajas de un periodo algo más amplio. Concretamente, en 2026 se seleccionan las 302 bases de mayor importe de los últimos 304 meses y se dividen entre 352,33. Esta fórmula puede favorecer especialmente a quienes hayan tenido periodos de desempleo o reducciones salariales. El sistema se ampliará progresivamente durante los próximos años. Es decir, se tendrán en cuenta más años y se podrán escoger los de mejor cotización. Pero no nos compliquemos, la Seguridad Social, si no se le dice lo contrario, escoge la fórmula qué más te beneficia.

Cobro 1.800 euros de base, ¿qué pensión me queda?

En el ejemplo propuesto nuestra base de cotización sería de 2.100 euros mensuales. Supongamos, para facilitar las cuentas, que las bases que entran en el cálculo han sido siempre de 2.100 euros, una vez actualizadas cuando corresponde.

Para calcular nuestra base reguladora mediante el sistema tradicional, multiplicamos 2.100 euros por los 300 meses que se tienen en cuenta. El resultado es 630.000 euros. Ahora dividimos esa cantidad entre 350 y ya tenemos nuestra base reguladora: 1.800 euros mensuales.

¿Significa eso que nuestra pensión será de 1.800 euros? Todavía no. Para cobrar esa cantidad necesitamos cumplir dos condiciones: haber cotizado suficientes años y jubilarnos a la edad que nos corresponda legalmente.

¿Cuántos años necesito cotizar para cobrar el 100%?

Para tener derecho a una pensión contributiva necesitamos al menos quince años cotizados, pero con ese periodo solo nos corresponde el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada mes adicional aumenta el porcentaje hasta alcanzar el 100% con 36 años y seis meses cotizados. Si no llegas a 36 años y medio (en 2027 serán 37 años), perderán un poco de pensión.

Para nuestro ejemplo, con 15 años cobrarías 900 euros; con 25 años, cobrarías 1.328 euros; con 30 años cobrarías 1.533 euros; y con 35 años, 1.738 euros.

Dos trabajadores con la misma base reguladora pueden acabar cobrando pensiones muy diferentes. Uno que haya cotizado treinta años cobrará 1.533 euros, mientras que otro con 36 años y seis meses alcanzará los 1.800 euros al mes por 14 pagas.

¿Y si me jubilo antes de tiempo?

Estos cálculos son para los que se jubilan cuando les toca. Recordemos que este año la edad ordinaria de jubilación es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y diez meses. Y a partir de 2027, la edad ordinaria será de 67 años, salvo para los que tengan más de 38 años y medio cotizados, que lo podrán hacer a los 65.

Naturalmente, si te jubilas antes, sufres los coeficientes reductores que pueden ser de hasta el 21% por dos años de anticipo. En este caso, nuestra pensión pasaría de 1.800 a 1.422 euros mensuales. Perderíamos 378 euros en cada una de las catorce pagas, lo que equivale a 5.292 euros anuales. Y esta reducción sería para siempre.

La penalización puede ser menor si adelantamos menos meses la jubilación o acreditamos más años cotizados. También existen reglas diferentes para la jubilación anticipada involuntaria.

Lo más sencillo

La forma más sencilla de saber qué pensión te va a quedar es utilizar el simulador oficial de la Seguridad Social, que te dice la fecha estimada de jubilación, cuánto vas a cobrar y te permite comprobar cómo cambiaría tu pensión si adelantas o retrasas la jubilación.